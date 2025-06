Candidato presidenziale colombiano colpito alla testa durante l'evento della campagna elettorale

HQ

Le ultime notizie sulla Colombia . Il senatore colombiano Miguel Uribe, una voce conservatrice di spicco e potenziale contendente alla presidenza, è stato colpito durante un evento elettorale a Bogotá sabato, come confermato sia dal governo che dal suo partito politico.

La moglie di Miguel ha postato su X: "Sono Maria Claudia Tarazona, la moglie di Miguel. Miguel sta attualmente lottando per la sua vita. Chiediamo a Dio di guidare le mani dei medici che lo stanno curando. Chiedo a tutti di unirsi a noi in una catena di preghiera per la vita di Miguel. Ho riposto la mia fede in Dio".

Le autorità hanno arrestato un sospetto poco dopo l'attacco, che ha avuto luogo sabato in un parco affollato nel quartiere di Fontibon nella capitale. Uribe rimane ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mentre gli investigatori lavorano per determinare chi potrebbe aver ordinato l'aggressione.