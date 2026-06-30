Cane scomparso trovato a 1.000 miglia da casa con un nome nuovo di zecca

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Un tredicenne Shih Tzu di nome Apollo si è riunito con la sua famiglia dopo essere stato scomparso per oltre due mesi. Fu trovato in un rifugio per animali a più di 1.600 chilometri dalla sua casa in Florida. All'epoca indossava anche un cartellino identificativo con il nome "Yuri", il che inizialmente causò un po' di confusione.

Apollo è scomparso ad aprile dopo essere uscito di nascosto attraverso un cancello nella casa della famiglia Josey a Ocala, Florida. Nonostante la sua lunga assenza, la famiglia non perse mai la speranza di riaverlo e tenne pronti sia il cibo che i giocattoli in attesa del suo ritorno.

Come Apollo sia finito a New York rimane incerto, ma dopo che il rifugio per animali ha scansionato il suo microchip, i proprietari sono stati contattati. La famiglia ora si è riunita con il loro cane.