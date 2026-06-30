Cane scomparso trovato a 1.000 miglia da casa con un nome nuovo di zecca
Lo Shih Tzu, tredicenne, aveva persino ricevuto un nuovo nome prima che un microchip rivelasse la sua vera identità.
Grand Theft Auto VI (Xbox X)
Un tredicenne Shih Tzu di nome Apollo si è riunito con la sua famiglia dopo essere stato scomparso per oltre due mesi. Fu trovato in un rifugio per animali a più di 1.600 chilometri dalla sua casa in Florida. All'epoca indossava anche un cartellino identificativo con il nome "Yuri", il che inizialmente causò un po' di confusione.
Apollo è scomparso ad aprile dopo essere uscito di nascosto attraverso un cancello nella casa della famiglia Josey a Ocala, Florida. Nonostante la sua lunga assenza, la famiglia non perse mai la speranza di riaverlo e tenne pronti sia il cibo che i giocattoli in attesa del suo ritorno.
Come Apollo sia finito a New York rimane incerto, ma dopo che il rifugio per animali ha scansionato il suo microchip, i proprietari sono stati contattati. La famiglia ora si è riunita con il loro cane.