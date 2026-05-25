Cane spara accidentalmente con il fucile a pompa, ferisce una donna in Nebraska

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Una donna è rimasta ferita sabato quando un cane è riuscito a sparare con un fucile da dentro un'auto fuori da una stazione di servizio a Scottsbluff, Nebraska. Il proprietario del veicolo si era fermato in un minimarket e un passeggero era in piedi fuori dall'auto mentre il cane era sul sedile posteriore con il fucile carico. Secondo la polizia, il cane ha premuto il grilletto mentre si muoveva sul sedile posteriore, facendo sparare la pistola attraverso la portiera del passeggero.

La donna fu colpita al braccio superiore dai proiettili del fucile a pompa e portata in ospedale per cure medie; tuttavia, le sue ferite non sono descritte come pericolose per la vita. Il Dipartimento di Polizia di Scottsbluff afferma che l'indagine è ancora in corso. Hanno anche ricordato ai residenti che è illegale trasportare fucili carichi in veicoli nello stato.