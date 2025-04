Cani affamati cacciano gli influencer in A Breed Apart di maggio

Se stavi cercando un nuovo film spaventoso da guardare, questo maggio potrebbe essere l'opzione perfetta. Lionsgate ha presentato un primo assaggio di un film horror in uscita che sta portando direttamente sui servizi digitali e on-demand, noto come A Breed Apart.

Basandosi sulla serie cult The Breed, questo film segue un gruppo di influencer che si rendono conto di essere pronti per un fine settimana infernale, dopo essere stati invitati su un'isola privata di lusso dove le cose sono lontane da ciò che sembrano a prima vista. In sostanza, quella che originariamente sembrava l'opportunità perfetta per la creazione di contenuti è diventata un incubo, poiché gli influencer vengono mandati nella natura selvaggia e costretti a difendersi da un branco di cani affamati e selvaggi.

A Breed Apart è interpretato da Hayden Panettiere, Virginia Gardner, Grace Caroline Currey e altri, e arriverà sui servizi on-demand il 16 maggio. Puoi vedere il trailer del film e la sua sinossi qui sotto.

"Quando Violet accetta un invito su un'isola privata con alcuni dei social influencer più famosi del mondo, si aspetta un fine settimana di opportunità virali senza rivali. Presto entra a far parte del suo orribile reality show quando gli ospiti vengono messi l'uno contro l'altro per catturare i leggendari cani mangiatori di uomini dell'isola prima che diventino vittime dei mostruosi canini.