Cani parlanti, tagli di capelli orribili e demoni che mangiano la memoria popolano il Forgotten Island di DreamWorks

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DreamWorks potrebbe essere impegnata a consegnare il tanto atteso sequel animato Shrek 5 in questo momento, ma hanno anche un altro film in uscita questo settembre, uno che sembra diverso da tutto ciò che lo studio ha fatto prima in Forgotten Island. Racconta due migliori amici trasportati sull'isola omonima mentre si ritrovano catapultati in un portale nella loro ultima notte insieme prima dell'università.

Il Forgotten Island non è come le solite isole, perché è pieno di ogni sorta di creature mitiche tratte dal folklore filippino. Ci sono cani parlanti, enormi e amichevoli creature simili a calamari, e il principale antagonista del film, un demone che ruba la memoria delle persone.

Considerando che il film parla solo di due migliori amici che cercano di aggrappati al ricordo l'uno dell'altra, sembra un cattivo piuttosto terribile da incontrare. Jo e Raissa riusciranno a tornare a casa? Lo scopriremo il 25 settembre, quando uscirà Forgotten Island.