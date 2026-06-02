Cani robot da pattuglia equipaggiati con mitragliatrici potrebbero presto essere schierati a Taiwan

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L'Istituto Nazionale di Scienza e Tecnologia Chung-Shan di Taiwan, una divisione dell'esercito taiwanese responsabile dello sviluppo delle armi, ha oggi presentato tre cani da pattuglia robotizzati per rafforzare il suo deterrente contro potenziali minacce alla sua sovranità nazionale e territoriale, che la Cina sta attualmente sfidando.

Questi robot sono stati costruiti da Ghost Robotics, un importante fornitore militare statunitense di robot a quattro zampe, e hanno configurazioni di apparecchiatura diverse a seconda che la loro funzione principale sia la ricognizione, la sorveglianza o la potenza di fuoco, quest'ultima dotata di un cannone sul dorso.

Jen Kuo-kuang, vicedirettore della divisione di ricerca su missili e sistemi razzistici dell'istituto, ha detto che l'esercito aveva espresso la necessità di tali apparecchiature, anche se non aveva ancora effettuato un ordine formale, secondo Reuters.

"In effetti, i marines ritengono che sulle spiagge e sulla costa, incluse le aree di Nansha e Dongsha per pattugliamenti e ispezioni della guardia costiera, ci sia un bisogno urgente," ha detto, riferendosi alle isole Spratly e Pratas nel Mar Cinese Meridionale, attualmente controllate da Taiwan ma con una costante presenza navale cinese nelle vicinanze.

Gli Stati Uniti sono il principale alleato militare ed economico di Taiwan.

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