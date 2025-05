Cannes si apre alla visione dei creatori di videogiochi con la partecipazione di Hideo Kojima e Tetsuya Mizuguchi

HQ

Cannes veste a stendere il tappeto rosso per la 78esima edizione del suo festival cinematografico, un'edizione che riunirà il meglio della settima arte da tutto il mondo per una settimana di cinema e incontri tra professionisti del settore, attori e critici. Quest'anno ci sarà molto cinema, come sempre, ma anche i videogiochi (e soprattutto i loro creatori) avranno una presenza di spicco, con nomi del calibro di Tetsuya Mizuguchi e Hideo Kojima.

Storico creativo di Sega nei primi anni '90, Tetsuya Mizuguchi si è fatto un nome nel settore per la sua visione artistica all'avanguardia e come esploratore di nuove tecnologie da applicare ai videogiochi, e a lui dobbiamo titoli coinvolgenti come Tetris Effect, Lumines o Rez Infinity nella sua attuale azienda, Enhance Games, di cui è il fondatore. Ora parteciperà per la prima volta come membro della giuria a Cannes per l'Immersive Competition. Questa iniziativa è una vetrina di opere cinematografiche immersive o interattive, che includono proiezioni su pareti, interazioni con l'intelligenza artificiale, realtà virtuale o persino videogiochi. Quest'anno la rappresentanza spagnola è forte con Fillos do Vento: A RAPA.

Hideo Kojima, forse a causa del suo maggiore impatto mediatico, richiede meno presentazioni, ma il visionario carismatico di Kojima Productions arriva a Cannes per partecipare a un panel sull'uso della tecnologia nella costruzione di narrazioni uniche insieme al regista affermato Fatih Akin. Mentre Akin presenterà il suo ultimo film "Amrum", Kojima parlerà dei sistemi di motion capture e di altre tecnologie all'avanguardia che ha impiegato in Death Stranding 2: On the Beach. È interessante notare che il suo buon amico (e attore di Death Stranding) Guillermo del Toro sarà a Cannes lo stesso giorno come relatore in un altro panel.

La tavola rotonda, dal titolo "In che modo la tecnologia influenza lo storytelling?", si terrà il 18 maggio alle ore 17:15 CEST sul palco principale (Riviera) del Marché du Film e sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube di PlayStation.

Gamereactor ti porta le ultime notizie da Cannes 78 in prima persona

Sarà senza dubbio un evento memorabile in cui molti registi muoveranno i primi passi verso nuovi modi di creare il cinema del futuro. Gamereactor sarà presente per partecipare al panel e vedere molte delle proiezioni dell'Immersive Competition, quindi rimanete sintonizzati per la nostra copertura speciale nei prossimi giorni.

Al via oggi il 78° Festival di Cannes

La 78ª edizione del Festival di Cannes si svolge dal 13 al 24 maggio e riunisce oltre 35.000 professionisti e amanti del cinema 150 paesi. Per 12 giorni, l'industria cinematografica globale si riunirà sull'iconica Croisette di Cannes per celebrare la diversità e la creatività del cinema mondiale presentate nella Selezione Ufficiale .