Canvas HiFi spiega come la sua nuova soundbar produca un audio di "alto livello mentre viene riprodotto in studio"

HQ

Durante il recente IFA 2025, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Canvas HiFi, per parlare con l'azienda di tecnologia audio dei suoi ultimi prodotti e innovazioni. Come parte di questo, abbiamo parlato con il CSO Yannick Tronsen, che ha spiegato la tecnologia alla base del prodotto Canvas e come sta cercando di ridefinire ciò che sappiamo e ci aspettiamo dalle soundbar.

Tronsen approfondisce il modo in cui questa soundbar sorprendente ed elegante va ben oltre e incorpora nuove tecnologie e sistemi per garantire che l'audio venga trasmesso come mai prima d'ora.

"Sì, quindi l'idea alla base di Canvas, quando abbiamo iniziato a costruirla, era che volevamo creare una soundbar che non fosse solo buona per la TV, i notiziari e i film, ma anche per la musica vera e propria di alta qualità e di alto livello come viene suonata negli studi", spiega Tronsen.

"Come stai dicendo, normalmente quando si riproduce l'audio e si hanno altoparlanti audio davvero buoni, è necessario avere due metri tra gli altoparlanti. Quindi assicurati di annullare le diafonie. Poiché il nostro altoparlante non è largo due metri l'uno dall'altro, abbiamo un problema con questo.

"Ma l'abbiamo risolto perché abbiamo integrato una tecnologia davvero eccezionale chiamata BACCH 3D. È una tecnologia di cancellazione della diafonia. Quello che fa è in realtà costruire una sorta di muro nel mezzo, quindi se sei proprio di fronte all'altoparlante, hai una specie di muro, che assicura che il suono dagli altoparlanti sinistri arrivi all'orecchio sinistro e da quello destro all'orecchio destro. E questo fa in modo che quando ascolti musica e film veri, in realtà ottieni anche l'esperienza come dovrebbe venire fuori e fatta per te.

"È una tecnologia straordinaria. È collegato insieme alla correzione ambientale integrata nel prodotto. Quindi, quando porti la tua tela a casa e la installi nel tuo soggiorno, puoi adattare la correzione della stanza e adattarla completamente alla tua stanza. Anche se hai un soggiorno grande o un soggiorno piccolo, sei in grado di ottenere il meglio da esso nella tua zona. Quindi funziona insieme e questo rende l'esperienza straordinaria. E questo fa sì che quello che hai appena sentito sia davvero completamente come viene effettivamente riprodotto in studio dall'artista, dalla musica o dal film".

Puoi vedere l'intervista completa qui sotto per saperne di più sulla lista completa di Canvas HiFi e su come il Canvas stesso si adatta senza sforzo e diventa parte del tuo salotto.