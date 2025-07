Capcom bins Monster Hunter: Wilds seminario incentrato sulle prestazioni

HQ

Nonostante un lancio immensamente forte, ilMonster Hunter: Wilds di Capcom ha visto un calo significativo di interesse, tanto che dopo pochi giorni ha spedito ben otto milioni di copie e poi ha impiegato settimane per aggiungerne altri due milioni. La parte strana dell'interesse che circonda Wilds è anche che il gioco è apparentemente peggiorato nel corso dei mesi, con molti fan che hanno segnalato problemi di prestazioni con il gioco, in particolare su PC dove sono stati osservati cali di frame rate e persino arresti anomali.

Inutile dire che, considerando la recente risposta al gioco, che al momento della scrittura ha un punteggio di Overwhelmingly Negative recensioni recenti su Steam, Capcom ha deciso che ora non è il momento per un seminario chiamato "Making Monster Hunter: Wilds funzionare senza intoppi! Tutto quello che c'è da sapere sull'ottimizzazione".

La conferenza avrebbe dovuto essere offerta durante il Computer Entertainment Developers Conference del Giappone alla fine di questo mese, ma da allora è stata cancellata dal programma, dimostrando che Capcom non intende più ospitare il panel, secondo Automaton.

Capcom non ha menzionato specificamente il motivo per cui sta lasciando lo show, ma un'ipotesi ragionevole è che in acque turbolente questa sia tutt'altro che una buona scelta, soprattutto perché lo sviluppatore ha recentemente rilasciato una dichiarazione affermando di essere a conoscenza delle scarse prestazioni del gioco.

