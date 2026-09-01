Capcom condurrà una presentazione Spotlight al Tokyo Game Show

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Ultimamente ci sono state molte notizie riguardo a showcase e trasmissioni previste per questo settembre. Sony ha programmato non uno, ma due eventi State of Play per questa settimana, si vocifera che un Nintendo Direct si terrà la prossima settimana, e Konami ha persino il proprio show in programma, e ora Capcom si unisce al divertimento.

L'editore giapponese ha rivelato che celebrerà il Tokyo Game Show con un Capcom Spotlight il 16 settembre alle 15:00 BST/16:00 CEST.

Sappiamo che lo show durerà 40 minuti, ma non abbiamo ancora una conferma certa di ciò che ci sarà in programma. Dato che Onimusha: Way of the Sword sarà già stato lanciato a questo punto, e con Dragon's Dogma 2: Dark Arisen alle porte, si può ragionevolmente supporre che la serie sarà più focalizzata su progetti futuri, quindi aspettatevi scorci su Mega Man: Dual Override, Resident Evil Veronica e forse anche i DLC di Resident Evil: Requiem.

Seguirai Spotlight allineato a TGS di Capcom?