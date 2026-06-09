Capcom conferma che Onimusha: Way of the Sword arriverà anche su Nintendo Switch 2

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Solo una settimana fa abbiamo appreso la data di uscita di Onimusha: Way of the Sword, l'ultimo capitolo della serie d'azione hack-and-slash con Miyamoto Musashi come protagonista. Ma Capcom non aveva ancora confermato se questo titolo sarebbe arrivato anche sulla console Nintendo, o se sarebbe stata l'unica eccezione nel suo prolifico catalogo di 12.026 titoli. Si scopre che stavano semplicemente aspettando il momento giusto per rivelarlo.

Ora è arrivato il Nintendo Direct di giugno, e Onimusha: Way of the Sword è stato uno dei primi titoli confermati, insieme ai due capitoli di Dragon's Dogma, che arriveranno anch'essi su Nintendo Switch 2 al lancio il 25 settembre. Se vuoi sapere fino a che punto punta questo titolo, non perderti le nostre impressioni, né la demo attualmente disponibile su PS5.