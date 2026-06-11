Capcom conferma: il remake di Veronica si gioca in terza persona

Una delle voci più persistenti degli ultimi tempi è stata finalmente ufficialmente confermata. Al Summer Games Fest la scorsa settimana è stato annunciato un remake di Resident Evil: Code Veronica. Il titolo elimina il "Code" e verrà semplicemente chiamato Resident Evil Veronica. Il trailer è stato assolutamente mozzafiato, ma ha anche lasciato alcuni fan con un grande punto interrogativo, visto che è stato mostrato in prima persona.

Ora, però, Capcom ha chiarito la questione, affermando che sarà un'avventura horror ambientata in terza persona. Il produttore del gioco, Yoshiaki Hirabayashi, ha dichiarato durante una sessione di domande e risposte dopo la rivelazione che "questo gioco sarà in terza persona."

Durante questa sessione di domande e risposte, a cui ha partecipato IGN, è stata anche posta la domanda su quali differenze offrirà il remake rispetto all'originale. Hirabayashi ha detto che non poteva condividere troppi dettagli, ma ha aggiunto:

"Tuttavia, il team dietro questo remake è lo stesso che ha gestito i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 4. Quindi, se guardi ai remake passati creati da questa squadra, probabilmente percepisci una certa mentalità che abbiamo quando realizziamo un gioco, e questa mentalità include preservare quegli aspetti iconici e chiave del titolo. Quindi, se guardi il nostro lavoro, probabilmente puoi farti un'idea chiara del tipo di approccio che stiamo adottando qui, e magari puoi immaginare come potrebbe essere per questo remake."

Resident Evil Veronica uscirà nel 2027 per PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X e Switch 2.