Capcom conferma la mancanza di open world in Resident Evil Requiem

Capcom ha tenuto le carte per sé con il prossimo Resident Evil Requiem, e solo recentemente ha confermato, finalmente, che Leon è effettivamente nel gioco e un protagonista centrale. Ma poi c'era quella voce che parti del gioco, o forse anche grandi sezioni, avrebbero avuto qualche tipo di open world.

Questa voce può essere smentita, perché in un'intervista a Game Informer, il regista Koshi Nakanishi ha detto questo:

"[Il team di sviluppo] voleva solo chiarire un punto. Hanno visto alcune speculazioni su eventuali elementi open world nel gioco, e vogliono solo chiarire che questo non è un gioco open world."

Non sappiamo se ci siano aspetti di un mondo aperto, come in Resident Evil Village, ma certamente non ci sono grandi distese aperte nel senso tradizionale.

