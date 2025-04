Capcom Fighting Collection 2 mostrato nel nuovo trailer

HQ

Il 16 maggio potremo combattere di nuovo sotto la guida di Capcom. Questo è il momento in cui rilasciano Capcom Fighting Collection 2, che, proprio come il suo predecessore, si concentra su giochi un po' meno conosciuti della lunga storia di combattimento dell'azienda.

Ciò significa che non ci saranno undici miliardi di versioni di Street Fighter, ma una collezione piuttosto diversificata contenente combattimenti sia 2D che 3D. Ecco l'elenco completo:



Capcom contro SNK



Capcom contro SNK 2



Capcom Fighting Evolution



Street Fighter Alpha 3 Tomaia



Spada al plasma: Incubo di Bilstein



Pietra del potere



Pietra del potere 2



Progetto Giustizia



La collezione è disponibile per il preordine in tutti i formati e, per rinfrescarti la memoria, hanno anche rilasciato un nuovo trailer che ti ricorda che è quasi ora della premiere, completa di gameplay e funzionalità. Dai un'occhiata qui sotto.