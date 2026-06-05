Capcom ha in programma "altri titoli non annunciati" per questo anno fiscale

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Poiché Resident Evil Requiem è stato lanciato alla fine di febbraio, tecnicamente il gioco non fa parte degli utili di Capcom per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2027. Il gioco è uscito troppo presto, motivo per cui i milioni di copie vendute a marzo 2026 sono attribuite all'ultimo ciclo fiscale.

Questo significa che, al momento, sia Pragmata che Onimusha: Way of the Sword saranno i principali fattori di vendita dell'azienda giapponese per questo anno fiscale in corso, con Pragmata che venderà due milioni dopo un paio di settimane e Onimusha in programma per settembre.

Ma Capcom ha ancora di più. In una recente sessione di domande e risposte sui risultati finanziari, Capcom ha parlato delle sue previsioni per questo anno fiscale, sottolineando che il film Street Fighter non è ancora stato preso in considerazione, ma che ha "altri titoli non annunciati" in cantiere.

Non è chiaro quali saranno, ma ci sono tantissime voci su un altro remake di Resident Evil, e sappiamo che Capcom ama lanciare questi giochi a fine inverno/inizio primavera, quindi forse dovremmo tenere d'occhio un annuncio a una delle imminenti presentazioni... Per il resto, sappiamo che Monster Hunter Wilds e Resident Evil Requiem sono in attesa di DLC, ma questi difficilmente rientrano nelle categorie dei titoli non annunciati.

Cosa sperate che Capcom abbia in lavorazione?