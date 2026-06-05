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Capcom ha in programma "altri titoli non annunciati" per questo anno fiscale

L'anno finanziario attuale non includerà solo Pragmata e Onimusha: Way of the Sword.

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Poiché Resident Evil Requiem è stato lanciato alla fine di febbraio, tecnicamente il gioco non fa parte degli utili di Capcom per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2027. Il gioco è uscito troppo presto, motivo per cui i milioni di copie vendute a marzo 2026 sono attribuite all'ultimo ciclo fiscale.

Questo significa che, al momento, sia Pragmata che Onimusha: Way of the Sword saranno i principali fattori di vendita dell'azienda giapponese per questo anno fiscale in corso, con Pragmata che venderà due milioni dopo un paio di settimane e Onimusha in programma per settembre.

Ma Capcom ha ancora di più. In una recente sessione di domande e risposte sui risultati finanziari, Capcom ha parlato delle sue previsioni per questo anno fiscale, sottolineando che il film Street Fighter non è ancora stato preso in considerazione, ma che ha "altri titoli non annunciati" in cantiere.

Non è chiaro quali saranno, ma ci sono tantissime voci su un altro remake di Resident Evil, e sappiamo che Capcom ama lanciare questi giochi a fine inverno/inizio primavera, quindi forse dovremmo tenere d'occhio un annuncio a una delle imminenti presentazioni... Per il resto, sappiamo che Monster Hunter Wilds e Resident Evil Requiem sono in attesa di DLC, ma questi difficilmente rientrano nelle categorie dei titoli non annunciati.

Cosa sperate che Capcom abbia in lavorazione?

Capcom ha in programma "altri titoli non annunciati" per questo anno fiscale


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