Capcom ha pensato di ambientare una Resident Evil partita in Giappone

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Nonostante siano due delle serie di videogiochi più famose di sempre, due franchise rivali creati da sviluppatori giapponesi, Silent Hill e Resident Evil, non avevano mai davvero esplorato un'ambientazione giapponese prima. Questo è cambiato di recente quando Silent Hill f è arrivato per la prima serie, ma per quanto riguardato la seconda, Capcom non ha ancora portato l'iconica saga di Resident Evil sulle coste del Giappone da un scenario.

Tuttavia, è qualcosa che Capcom ha esplorato e sperimentato internamente, come in un'intervista con la pubblicazione giapponese Futaman (come notato da VGC), il produttore Masato Kumazawa spiega che il team ha effettivamente avuto conversazioni per rendere questo progetto realtà.

"Penso che un'ambientazione giapponese sia qualcosa a cui ogni fan giapponese di Resident Evil ha pensato, e anch'io ci ho pensato. Dato che il team di sviluppo ha principalmente sede in Giappone, penso che ogni membro ci abbia riflettuto. Anche se il Giappone non è ancora apparso come ambientazione di gioco, potrebbe farsi una comparsa in futuro."

Questa è sicuramente un'idea plausibile oggi, dato che Capcom ha sperimentato sempre di più con la formula di Resident Evil, sia offrendo un horror in prima persona più claustrofobico come in Resident Evil VII: Biohazard, sia cercando di esplorare la narrazione con i suoi personaggi invecchiati, come abbiamo visto sia Chris Redfield che Leon S. Kennedy con molte complicazioni dopo i capitoli recenti della saga.

Giocheresti a un gioco di Resident Evil ambientato in Giappone?