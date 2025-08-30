Capcom ha provato a rianimare Dino Crisis due volte, afferma un insider

HQ

Resident Evil ha fatto un grande ritorno negli ultimi anni attraverso remake ad alto budget e di alta qualità che hanno conquistato sia i fan di lunga data che il nuovo pubblico, più recentemente con l'acclamato remake di Resident Evil 4. Ma l'eredità horror di Capcom non si esaurisce con gli zombie. Alla fine degli anni '90, Shinji Mikami ha anche creato Dino Crisis, una serie survival horror con denti preistorici che da allora ha raggiunto lo status di cult. I fan hanno chiesto a gran voce un revival nello stesso stile attento e modernizzato che Resident Evil ha ricevuto.

Tuttavia, l'insider di fiducia Dusk Golem ha recentemente condiviso alcune notizie meno incoraggianti. Sebbene sia noto per le fughe di notizie su Resident Evil Requiem, ha anche rivelato dettagliDino Crisis sulla turbolenta storia dietro le quinte:

"Spero che Capcom alla fine capisca cosa vogliono fare con Dino Crisis. Per la cronaca - e non credo che questa sia un'informazione nuova - ci sono stati un paio di tentativi nell'ultimo decennio di rifare Dino Crisis. Il primo è stato di Capcom Vancouver prima che venissero chiusi (ho ancora alcuni dei materiali trapelati sul mio disco rigido, in realtà). Il secondo tentativo è arrivato qualche anno fa, ma non stava andando bene, quindi è stato scartato. Spero che un giorno capiscano come vogliono andare avanti con Dino Crisis e finalmente superare le fasi di prototipazione".

Se le fughe di notizie sono accurate, Capcom ha già provato almeno due volte a dare nuova vita al franchise, solo che entrambi i progetti sono crollati prima di raggiungere il completamento. Uno era nelle mani dell'ormai defunta Capcom Vancouver, mentre un altro sforzo sarebbe morto nella fase iniziale di progettazione. È interessante notare che di recente è emerso ancheDino Crisis nuovo merchandising, alimentando la speculazione che Capcom non si sia dimenticata di Regina e delle sue avventure di caccia ai dinosauri. Non è chiaro se questo suggerisca piani futuri o sia semplicemente marketing nostalgico.

Ti piacerebbe vedere un Dino Crisis nuovo di zecca - o sarebbe sufficiente un remake fedele?