Capcom: I remake Resident Evil ci aiutano a creare "IP completamente nuovi come Pragmata "

Anche se oggi i remake costituiscono una parte importante della gamma Capcom, praticamente nessuno si lamenta, nonostante i giocatori preferiscano solitamente nuovi titoli. Certo, aiuta anche il fatto che i giochi a cui Capcom sta ridando nuova vita abbiano 20-30 anni e siano assolutamente fantastici, ma svolgono anche un altro ruolo importante per il gigante giapponese.

Il produttore Masachika Kawata ha dichiarato in un'intervista con Game Informer Magazine (grazie Nintendo Everything) che questi remake li aiutano a finanziare giochi completamente nuovi, come il recentemente uscito Pragmata:

"Poter rivisitare i giochi più vecchi e rifarli aiuta Capcom a raggiungere l'obiettivo di pubblicare un titolo di Resident Evil ogni anno, ma permette anche al team di mettersi continuamente alla prova e affinare la propria arte. Questo non significa che i remake siano meno importanti. In effetti, sono importanti quanto i titoli principali."

In passato, Capcom ha spesso rilasciato vari spin-off della serie Resident Evil tra i capitoli principali, che raramente erano molto buoni. Ma i loro remake sono diventati incredibilmente popolari e ora rappresentano una parte essenziale della strategia aziendale:

"Non vuol dire che i remake siano meno importanti. In effetti, sono importanti quanto i titoli principali. Capcom ha la fortuna di aver trovato questo ciclo che può continuare a fornirci le risorse finanziarie per creare cose come nuovi capitoli nella serie Resident Evil e IP completamente nuovi come Pragmata. Quindi c'è quella relazione."

Il prossimo spin-off, come forse sapete, è Resident Evil Veronica, che uscirà nel 2027. Dopo di ciò, ci sono state voci di remake del primissimo Resident Evil e Resident Evil Zero, e poi ci sono le parti cinque e sei, quindi sembra che Capcom potrà continuare con questa strategia ancora a lungo. A proposito, nel 2037, Resident Evil 7: Biohazard festeggerà il suo ventesimo anniversario, e a quel punto, un remake di quel titolo probabilmente sembrerebbe giustificato.