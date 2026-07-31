Capcom: "La probabilità di un sequel Pragmata è alta"

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Questa settimana, Capcom ha pubblicato il suo rapporto trimestrale che, come al solito, era composto quasi interamente da buone notizie. Tra le altre cose, è stata inclusa la conferma che il primo capitolo della nuova serie di giochi Pragmata, uscito ad aprile, ha già superato i 2,5 milioni di copie vendute.

Questi sono, ovviamente, numeri così forti che si potrebbe sospettare che Capcom vorrà fare di più con la serie, con un seguito che probabilmente è il passo successivo. E sembra che questo succederà, dato che Bloomberg ora riporta che il CEO di Capcom, Yoshikazu Shimauchi, ha dichiarato che "la probabilità di un sequel è alta" e che Pragmata è ben posizionato per diventare un "franchise pilastro e una fonte di entrate a lungo termine."

Oltre a essere un'avventura d'azione divertente (leggi la nostra recensione qui), Capcom crede che la ben scritta e affascinante androide Diana sia uno dei motivi per cui il gioco è diventato così popolare.