Capcom lancia un sito web dedicato per il 20° anniversario di Okami

HQ

Uno dei tanti anniversari di quest'anno nel mondo dei videogiochi è il ventesimo compleanno di Okami. Per celebrare questa occasione, che si terrà ad aprile, Capcom ha creato un sito web dedicato alla serie di giochi. Su questo sito, la compagnia ringrazia tutti coloro che hanno giocato alla serie:

"Ti ringraziamo sinceramente per esserti connesso con Ōkami negli ultimi 20 anni."

Lasciano anche intendere che durante quest'anno ci saranno alcune cose, ma resta da vedere se si tratti solo di merchandising e altro:

"Che quest'anno sia uno in cui continuiamo a coltivare nuovi legami insieme con voi, avanzando verso un futuro ancora più luminoso. Lanceremo vari progetti commemorativi, inclusi prodotti ed eventi per il 20° anniversario."

Sappiamo già che un sequel è in arrivo, dato che è stato annunciato durante i Game Awards 2024. È in fase di sviluppo di Hideki Kayima, che ha anche creato il primo gioco.