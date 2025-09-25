Capcom localizzerà Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy in più lingue

HQ

L'annuncio più sorprendente della trasmissione del Tokyo Game Show 2025 di Capcom non è stato a causa di un nuovo grande annuncio che ha messo in ombra il resto degli annunci dell'evento digitale, ma piuttosto il contrario. Per la prima volta nella sua lunga storia, un gioco del franchise di Ace Attorney sarà localizzato in nuove lingue mai viste prima nella serie, vale a dire portoghese (brasiliano) e spagnolo (latino).

In particolare, questo aggiornamento della lingua arriverà in una patch principale per Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy il 19 novembre. L'aggiornamento includerà anche altri miglioramenti dell'esperienza di gioco, tra cui una funzione di selezione degli episodi, la modalità galleria, un'opzione di riproduzione automatica e un'interfaccia utente migliorata per la fase di testimonianza.

Si spera che questo significhi che Capcom prevede di ripubblicare gli altri titoli e compilation della prolifica serie con nuovi pacchetti linguistici, aprendola a un pubblico molto più ampio che ha aspettato anni per provarla.