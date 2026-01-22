Capcom mostra il primo gameplay di Resident Evil: Biohazard e Resident Evil: Village su Nintendo Switch 2

HQ

Resident Evil: Biohazard Gold Edition e Resident Evil: Village Gold Edition arriveranno su Nintendo Switch 2 lo stesso giorno di Resident Evil: Requiem. Tuttavia, fino ad oggi, non esistono filmati di gameplay di nessuno dei due.

Grazie al nuovo episodio del programma giapponese di Capcom su YouTube "Capcom TV!", possiamo finalmente vedere come questi due acclamati giochi si comportano sulla nuova console di Nintendo. La trasmissione è iniziata circa un'ora fa e, al momento della stesura di queste righe, è ancora in diretta. Puoi vedere il gameplay di persona al link seguente.

Quello che è stato mostrato finora sembra molto buono, e sembra che le versioni per Nintendo Switch 2 saranno all'altezza delle aspettative. Ovviamente, c'è una differenza rispetto alle console più potenti, ma considerando che entrambi i titoli possono essere gosi anche su PS4, era prevedibile che Nintendo Switch 2 potesse far girare questi giochi senza grandi complicazioni. Proverete questi giochi sulla nuova console di Nintendo?