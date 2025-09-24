Capcom Online Program TGS 2025: Onimusha: Way of the Sword rivela il passato del protagonista in un nuovo trailer

HQ

Il Tokyo Game Show è ora aperto, visto che oggi (secondo il fuso orario europeo) hanno visto l'inizio degli eventi delle varie società di giochi, e sembra che il 2025 di quest'anno sarà un anno forte. Il primo è stato l'RGG Summit, dove lo studio Like a Dragon ha annunciato Yakuza Kiwami 3. E poi Capcom ha fatto il suo show speciale, in cui hanno aggiornato i loro giochi attuali e hanno mostrato in anteprima i dettagli delle prossime uscite, come Onimusha: Way of the Sword.

Il trailer di oggi aveva un po' di gameplay, ma soprattutto incentrato sulla presentazione del protagonista di questo gioco, Miyamoto Musashi, che torna dalla morte per affrontare demoni e stringere alleanze con alcuni improbabili alleati.

Puoi guardare il trailer qui sotto. Onimusha: Way of the Sword non ha ancora una data di uscita, ma arriverà nel 2026 per PC, PS5 e Xbox Series. Pronto a combattere i demoni?