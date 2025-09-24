Capcom Online Program TGS 2025: Pragmata ti costringe a usare la strategia mentre esplori le abilità di hacking di Diana

HQ

Pragmata è uno di quei titoli con due lati: da un lato, sembra super interessante ogni volta che vediamo il suo gameplay e l'ambientazione, e, dall'altro, non è ancora molto chiaro come questo sistema di combattimento combini il tempo reale con una sorta di stratagemmi in stile Helldivers 2, ma in realtà è hack sui mech, i nemici del gioco.

Il nuovo filmato mostra scorci di una nuova posizione, così come il Rifugio. Questo rifugio è il luogo in cui i giocatori possono stampare (sbloccare) e potenziare armi e nodi di hacking, tra cui il nuovo perforatore di carica e il generatore di esche, che offrono a Hugh modi unici per superare i robot scatenati. Si vede anche il Multi-Hack Node con cui Diana bypassa i robot.

Dai un'occhiata al trailer con queste nuove funzionalità qui sotto. Ci sono ancora molti punti interrogativi, ma sembra che i ragazzi di Capcom ci stiano provando e Pragmata arriverà nel 2026 per PC, PS5 e Xbox Series.