Capcom organizza un evento di 30 minuti Spotlight il 25 giugno

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La stagione degli eventi di giugno è finita, giusto? SBAGLIATO! Capcom è tornata a concludere giugno con un botto di forza, poiché l'editore giapponese ha rivelato che presto ospiterà un evento Spotlight che si concentrerà su alcuni dei suoi prossimi grandi progetti.

Lo show durerà circa 30 minuti ed è "pieno di bontà Capcom", con un focus specifico su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Dragon's Dogma 2: Dark Arisen e Onimusha: La Via della Spada.

Per quanto riguarda quando si terrà lo show, aspettatevi che inizi il 25 giugno alle 22:00 BST/23:00 CEST, dove scopriremo di più sui giochi che sono apparsi l'ultima volta durante il periodo Not-E3 di inizio mese.