Capcom ospiterà un programma speciale online al Tokyo Game Show la prossima settimana

La prossima settimana sta diventando sempre più un colosso. Sono già state annunciate diverse vetrine in linea con Tokyo Game Show, tra cui Xbox, Ryu Ga Gotoku Studio, Konami e Annapurna, con voci che vorticano sul fatto che anche Sony abbia qualcosa in serbo. Ora, Capcom si unisce al divertimento.

L'editore giapponese ha rivelato un Online Special Program che si verificherà la prossima settimana. La data e l'ora esatte dello show sono fissate per il 24 settembre alle 15:00 BST/16:00 CEST e, per quanto riguarda ciò che offrirà, aspettatevi di dare un'occhiata a molti dei più grandi giochi in arrivo di Capcom.

Questi includono:





Pragmata



Mega Man Collezione Eredità Star Force



Street Fighter 6 - Anno 3



Onimusha: La Via della Spada



Monster Hunter Wilds - Aggiornamento gratuito 3



Monster Hunter Stories 3: Riflessione contorta



Dov'è Resident Evil Requiem, potresti chiederti? Non c'è una menzione diretta che il gioco sarà presente, ma una recente indiscrezione suggerisce che un aggiornamento sul gioco avverrà la prossima settimana e confermerà il coinvolgimento di un personaggio amato.