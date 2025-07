Capcom prepara la patch 1.020.02.00 per Monster Hunter Wilds

HQ

Per quanto Monster Hunter Wilds fosse buono e di successo al momento del lancio, e ora sembra che il gioco sia invecchiato piuttosto male. Non si tratta tanto di perdere qualità con il gameplay, ma di aspettare miglioramenti tecnici e ottimizzazioni che sono incomplete o non risolvono affatto i problemi. Questo è diventato particolarmente doloroso nella versione PC (Steam), dove le recensioni generali del gioco di Capcom sono andate a Misto e le recensioni recenti a "Estremamente negativo".

Se lo studio vuole iniziare a ribaltare questa situazione e ristabilire relazioni in buoni rapporti con la sua base di giocatori, dovrà organizzare un grande piano di manutenzione per il gioco, e oggi vediamo un primo passo. Oggi il supporto di Monster Hunter Wilds ha segnalato un elenco di bug noti dopo la versione 1.020.01.00 e ha sottolineato che sia questi che altri bug noti che interessano sia la versione console che quella PC (a partire dall'8 luglio) verranno corretti con la prossima patch 1.020.02.00. Di seguito è riportato l'elenco completo delle note sulla patch.

Problemi che dovrebbero essere risolti nella versione 1.020.02.00



Quando parli con Nata nel Capitolo 6-1: Anelli in una catena, appare una schermata nera che impedisce ulteriori progressi di gioco.



*Questo problema si risolverà completando la missione extra Lagiacrus "Trembling Blue Currents". Per sbloccare questa missione extra, devi completare la missione secondaria "Forest Doshaguma".



L'Incarico Lagiacrus non può essere riaccettato in alcune occasioni.



L'Incarico Seregios non può essere riaccettato in alcune occasioni.



Un bug che causava la modifica involontaria delle posizioni dei tappi pop-up in determinate condizioni.



Il Lagiacrus può nuotare nel cielo in alcune occasioni.



Quando combatte il Lagiacrus in multiplayer, il cacciatore potrebbe non rispondere a nessun controllo.



Quando si combatte contro il Lagiacrus, il Cacciatore di supporto potrebbe non uscire dall'acqua.



Quando si monta il Seregios con una spadone o una balestra pesante, alcuni attacchi potrebbero non essere registrati.



Quando si utilizza la lama caricata, l'affilatura diminuisce più di prima.



In alcune occasioni la cronologia dei rilievi sul campo può essere eliminata.



Un bug che causava la modifica delle dimensioni dei mostri nelle missioni investigative salvate prima della patch dell'aggiornamento 2 dopo che era stata applicata. (Questo non influisce sulle missioni salvate per la prima volta dopo la patch.)



*Questa patch di aggiornamento rapido ripristinerà anche le dimensioni dei mostri nelle missioni investigative.



Un bug che causava il passaggio dei colori del Seikret salvato prima della patch dell'aggiornamento 2 al colore predefinito quando si selezionava la personalizzazione del Seikret dopo che era stato applicato. (Ciò non influisce sui colori salvati per la prima volta dopo la patch.)



*Questa patch di aggiornamento rapido ripristinerà i colori del Seikret alle impostazioni salvate prima della patch dell'aggiornamento 2. Se sono state apportate modifiche dopo aver riscontrato questo problema, le nuove regolazioni del colore rimarranno.



Speriamo che con queste correzioni la community si fidi ancora una volta del team di sviluppo e che Monster Hunter Wilds torni molto presto alle grandi battute di caccia.