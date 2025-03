Capcom presenta nuovi contenuti per Monster Hunter: Wilds, tra cui un nuovo mostro e il Grand Hub

HQ

Capcom ha annunciato i dettagli relativi al primo aggiornamento del titolo per Monster Hunter: Wilds , che aggiungerà nuovi contenuti gratuiti il 4 aprile per tutti i giocatori. La star dello spettacolo sarà, come già sapevamo, il Mizutsune, un mostro di ritorno dalla serie che apparirà per i giocatori di grado HR 21 o superiore. Con esso, arriveranno nuovi equipaggiamenti per il tuo cacciatore e compagno, oltre alla possibilità di cacciare un Mizutsune temperato a otto stelle.

Per i giocatori esperti di grado HR 50 o superiore, il 30 aprile sarà disponibile per un periodo di tempo limitato una missione Rey Dau temprata, mentre il 4 aprile apparirà una nuova missione che ti permetterà di cacciare nuovamente Zoh Shia (il boss finale). E, per qualche motivo, sarai in grado di cambiare l'abito di Alma.

Tuttavia, forse la sorpresa più grande è l'inclusione di una nuova zona chiamata Grand Hub, uno spazio sociale in cui i cacciatori saranno in grado di interagire e comunicare, qualcosa che mancava vistosamente nella versione di lancio del gioco. Qui, i giocatori di grado HR16 o superiore potranno gustare i pasti cucinati dai compagni (finalmente!), prendere parte a braccio di ferro e persino giocare a un nuovo minigioco, Barrel Bowling.

Un altro grande ritorno sono le Missioni Arena, in cui due cacciatori possono cercare di cacciare il mostro il più velocemente possibile utilizzando attrezzature predeterminate. Tenete d'occhio le nuove missioni evento a tempo limitato, in cui potrete ottenere ciondoli, così come il Festival dell'Accordo: Blossomdance, tra il 23 aprile e il 7 maggio, dove l'arredamento del Grand Hub cambierà e potrete ottenere equipaggiamento e decorazioni per accampamenti limitati.

Un nuovo aggiornamento del titolo uscirà in estate, che un nuovo mostro ha anticipato (sembra il Lagiacrus) mentre un aggiornamento precedente a maggio porterà una collaborazione con un gioco Capcom e altre funzionalità.