Capcom ribadisce che Mega Man è una delle sue "IP più importanti" nonostante non ci sia nulla da mostrare

Mentre Mega Man era una volta una polena di gioco, il personaggio iconico di Capcom è caduto da tempo nel dimenticatoio, il che è abbastanza sorprendente considerando come l'azienda giapponese continui a considerarlo molto, molto altamente.

Questo è il caso ancora una volta nel 2025, poiché durante una recente parte di domande e risposte di un incontro con gli investitori, Capcom spiega che Mega Man è ancora uno dei suoi franchise più importanti e che cerca sempre di farlo crescere, nonostante non ci sia quasi nulla da mostrare dall'IP da anni ormai.

Capcom afferma: "La serie Mega Man è una delle nostre IP più importanti e stiamo continuamente valutando modi per svilupparla ulteriormente. Tuttavia, non abbiamo ulteriori informazioni che possiamo condividere in questo momento".

Capcom si spinge oltre, sottolineando che "riceviamo un volume particolarmente elevato di richieste sulla serie Mega Man dai mercati esteri" e che "continuerà a concentrarsi sull'espansione di questo business".

Speriamo che qualcosa di Mega Man -related arrivi presto, anche se il risultato probabile sarà un articolo simile a questo nell'estate del 2026, spiegando che Capcom vede ancora Mega Man come vitale...