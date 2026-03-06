Capcom rilascia un trailer panoramico per il prossimo Onimusha: Way of the Sword

HQ

In realtà sono passati 20 anni dall'uscita dell'ultimo gioco regolare della serie Onimusha, ma ce ne sono altri in arrivo, e Onimusha: Way of the Sword è stato annunciato nel 2024. Da allora è stato trasmesso in diverse occasioni, ma quest'anno sarà finalmente pubblicato.

Durante l'evento Capcom Spotlight di giovedì sera, Capcom ha colto l'occasione per presentare ancora una volta un trailer Onimusha: Way of the Sword, ma questa volta è stato un po' più completo di prima. In questo video panoramico di tre minuti, incontriamo personaggi importanti della storia, diamo un'occhiata a diversi ambienti, scopriamo nemici demoniaci e, soprattutto, diamo uno scorcio del gameplay. È stato inoltre confermato che la prima è prevista per il 2026.

Onimusha: Way of the Sword sarà rilasciato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.