Capcom rilascia un trailer panoramico per il prossimo Onimusha: Way of the Sword
L'avventura si svolge a Kyoto durante il periodo Edo, dove assumiamo il ruolo del samurai Miyamoto Musashi.
In realtà sono passati 20 anni dall'uscita dell'ultimo gioco regolare della serie Onimusha, ma ce ne sono altri in arrivo, e Onimusha: Way of the Sword è stato annunciato nel 2024. Da allora è stato trasmesso in diverse occasioni, ma quest'anno sarà finalmente pubblicato.
Durante l'evento Capcom Spotlight di giovedì sera, Capcom ha colto l'occasione per presentare ancora una volta un trailer Onimusha: Way of the Sword, ma questa volta è stato un po' più completo di prima. In questo video panoramico di tre minuti, incontriamo personaggi importanti della storia, diamo un'occhiata a diversi ambienti, scopriamo nemici demoniaci e, soprattutto, diamo uno scorcio del gameplay. È stato inoltre confermato che la prima è prevista per il 2026.
Onimusha: Way of the Sword sarà rilasciato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.