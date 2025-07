Capcom riporta che i profitti dei PC sono aumentati del 61%, mentre i profitti di PlayStation sono scesi sotto il 10%

HQ

Capcom ha registrato una crescita degli utili anno su anno negli ultimi quattro anni, e questo è direttamente correlato al suo impegno nella sua divisione di intrattenimento per PC. Secondo l'ultimo rapporto fiscale pubblicato dalla società, le entrate generate tramite Steam sono cresciute del 61,1%, per un totale di 366 milioni di dollari. Ciò rappresenta il 31,1% dell'utile totale dell'azienda lo scorso anno fiscale.

Non c'è dubbio che gran parte di questa crescita sia dovuta al lancio di Monster Hunter Wilds, che ha la sua base di giocatori principale su Steam. È proprio questa migrazione di giocatori per giocare al gioco di caccia su PC che ha causato la caduta dei profitti nel suo tradizionale feudo PlayStation nello stesso periodo. Mentre nell'anno precedente le vendite digitali su PlayStation rappresentavano il 10,5% delle entrate totali di Capcom, in quest'ultimo rapporto la cifra è scomparsa dalla tabella, rappresentando meno del 10%.

Questo significa che Capcom si concentrerà maggiormente sui giochi per PC in futuro e meno sul formato console?