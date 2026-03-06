Capcom rivela i sei finalisti del concorso boss Mega Man Dual Override
Quando Mega Man tornerà l'anno prossimo nel prossimo Dual Override, uno dei Robot Master che dovremo sconfiggere sarà creato dalla community.
Quando Capcom ha annunciato che la classica serie di Mega Man nata su NES avrebbe avuto un sequel chiamato Mega Man Dual Override, hanno anche colto l'occasione per annunciare una competizione in cui i fan avrebbero avuto la possibilità di creare il proprio boss di Mega Man.
È un'idea divertente che in realtà è già stata fatta, e diversi Robot Master classici sono stati progettati in questo modo in passato, principalmente durante l'era NES. Ora è di nuovo il momento, e a gennaio abbiamo riportato che Capcom aveva ristretto la scelta a 20 candidati, su cui i fan potevano votare. Giovedì sera è stato annunciato che rimangono sei finalisti, e ora Capcom sceglierà quali di loro saranno inclusi nel gioco finale al lancio del prossimo anno.
Puoi dare un'occhiata a tutti qui sotto, con i commenti degli sviluppatori - e sentiti libero di dirci quale è il tuo preferito nella sezione commenti.