Capcom rivela i sei finalisti del concorso boss Mega Man Dual Override

Quando Capcom ha annunciato che la classica serie di Mega Man nata su NES avrebbe avuto un sequel chiamato Mega Man Dual Override, hanno anche colto l'occasione per annunciare una competizione in cui i fan avrebbero avuto la possibilità di creare il proprio boss di Mega Man.

È un'idea divertente che in realtà è già stata fatta, e diversi Robot Master classici sono stati progettati in questo modo in passato, principalmente durante l'era NES. Ora è di nuovo il momento, e a gennaio abbiamo riportato che Capcom aveva ristretto la scelta a 20 candidati, su cui i fan potevano votare. Giovedì sera è stato annunciato che rimangono sei finalisti, e ora Capcom sceglierà quali di loro saranno inclusi nel gioco finale al lancio del prossimo anno.

Puoi dare un'occhiata a tutti qui sotto, con i commenti degli sviluppatori - e sentiti libero di dirci quale è il tuo preferito nella sezione commenti.

"Questo robot si integrerebbe perfettamente nel mondo di Mega Man! Sparare acqua direttamente dalla testa è una sorpresa deliziosa."

"Questo design a tema giocoliera ti farà girare la testa. Non somiglia a nessun boss che abbiamo mai visto." // Capcom

"Chi avrebbe mai detto che si potesse creare un design a tema cactus dal modello originale!? Far cambiare forma in base a ciò che absorbe è un'idea divertente per una battaglia contro un boss."

"Questo design ha una grande combinazione di colori e dà un'immagine da duro molto cool. Il concetto di un robot che ricicla ciò che risucchia si adatta perfettamente al tema."

"Siamo stati sicuramente attratti da questa interpretazione unica e cool di una domestica. La borsa che si espande mentre raccoglie polvere è un espediente così audace e surreale."