Capcom rivela il nuovo merchandising Dino Crisis

Capcom ha ascoltato tutte le nostre preghiere e suppliche e ha finalmente annunciato un nuovissimo Dino Crisis evento di lotteria del merchandising. Aspettare... Non è quello che i fan hanno implorato negli ultimi 20 anni? Oh... Beh, questo è quasi buono come un nuovo gioco, giusto?

L'8 agosto, Capcom ha rivelato un nuovo evento a tema sulla loro classica serie survival horror Dino Crisis. L'evento, in corso fino al 12 settembre, presenta una vasta gamma di prodotti freschi, tra cui tappetini da scrivania, magliette, portachiavi e adesivi. Ma non puoi semplicemente acquistare questi oggetti direttamente, invece, Capcom lo sta gestendo come una lotteria. Ogni Dino Crisis elemento ha il proprio livello di rarità. Ad esempio, la maglietta ha una probabilità di 1 su 100 di essere spedita, mentre il tappetino da scrivania ha una probabilità di 3 su 100. Puoi acquistare uno o più "biglietti" per 880 yen (circa $ 6 USD) e Capcom ti invierà tutti gli articoli che hai ordinato, con la fortuna che determina se ottieni i premi più rari.

Quest'ultimo lancio di merchandising è l'ennesimo segno che Capcom si ricorda Dino Crisis - ma non ha ancora annunciato un nuovo gioco, remake, o anche solo accennato a uno. Nel 2024, Capcom ha chiesto ai fan quali franchise dormienti vorrebbero vedere rianimati, con Dino Crisis come opzione, e Internet lo ha reso forte e chiaro. Nello stesso anno, l'originale Dino Crisis è stato lanciato su GOG con alcuni graditi miglioramenti ed è arrivato anche su PlayStation 5 e PlayStation 4 tramite la libreria retrò PS Plus Premium di Sony, completa di nuovi trofei.

Quindi sì, Capcom ricorda chiaramente di possedere Dino Crisis. È un piccolo ma importante primo passo verso un nuovo ingresso, anche se resta da vedere se ciò accadrà mai. Nel frattempo, puoi (più o meno) mettere le mani su una fantastica maglietta Dino Crisis in questo momento, che è piuttosto carina.