Capcom spiega come utilizzerà l'IA nello sviluppo di videogiochi in futuro

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Ora Capcom sta anche intervenendo sulla discussione sull'uso dell'IA nello sviluppo di giochi. Il media giapponese Game*Spark (tramite Automaton) riporta che l'azienda ha scelto di chiarire come intende utilizzare la tecnologia in futuro durante una presentazione ai suoi azionisti.

Affermano che le persone continueranno a sviluppare i giochi dell'azienda, ma che utilizzeranno l'IA per semplificare lo sviluppo:

"La nostra azienda non implementerà alcun asset generato dall'IA nei contenuti dei nostri videogiochi. D'altra parte, in futuro, intendiamo utilizzare attivamente questa tecnologia per migliorare l'efficienza e la produttività dello sviluppo dei giochi. Ecco perché stiamo attualmente testando vari metodi di utilizzo nei nostri dipartimenti, tra cui grafica, suono e programmazione."

Considerando quanto siano stati acclamati, divertenti e best-seller i giochi di Capcom negli ultimi cinque-dieci anni, forse non sorprende che Capcom non sia particolarmente interessata a sconvolgere troppo le cose. Qual è la tua opinione su questo? Ti sembra un approccio buono e ragionevole all'IA nello sviluppo di videogiochi?