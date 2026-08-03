Capcom sta lavorando a una "Modalità Difficile" per Dragon's Dogma 2

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Tra un paio di mesi, Capcom cercherà di invitare i giocatori a tornare nel mondo di Dragon's Dogma 2, mentre l'RPG verrà ampliato con un importante nuovo lotto di contenuti chiamato Dark Arisen, mentre il titolo debutterà anche su Nintendo Switch 2. Questa espansione porterà nuovi contenuti narrativi, dungeon e miglioramenti rispetto al gioco base, il tutto per offrire circa 25 ore di contenuti aggiuntivi, con il debutto completo come grande proposta di Capcom a ottobre, il nono del mese.

Con questo avvicinarsi sempre di più, Capcom continua a condividere sempre più informazioni su Dragon's Dogma 2, con un post di domande e risposte del team di sviluppo che viene condiviso sulla pagina Steam del gioco e mette in evidenza una ricchezza di funzionalità previste.

In mezzo a questa sessione di domande e risposte è stata rivelata brevemente un'altra caratteristica chiave e importante, che Capcom non aveva ancora messo in evidenza fino a quel momento. Dragon's Dogma 2 avrà presto una "Modalità Difficile", con questa modalità che "offrirà una sfida soddisfacente ai giocatori esperti le cui statistiche hanno raggiunto o si stanno avvicinando al livello massimo", come confermato dal regista Kento Kinoshita.

La Modalità Difficile è stata confermata quando il team di sviluppo è stato interrogato sulla difficoltà dei contenuti di Dark Arisen, a cui Kinoshita ha spiegato: "Anche in Modalità Normale, la difficoltà aumenta gradualmente man mano che i giocatori avanzano nei contenuti dell'espansione, con gli scontri con nemici che diventano sempre più impegnativi lungo il percorso. Man mano che i giocatori raggiungono le fasi intermedie e successive del contenuto, abbiamo bilanciato tutto in modo che anche chi ha già raggiunto il limite delle statistiche possa comunque godersi un livello significativo di sfida."

Anche il produttore Naoto Oyama ha accennato un po' a questo, spiegando che il livello iniziale per l'area dei Riti Perduti è 20, mentre quello di Forsaken Dominion è 40. Tuttavia, queste basi di livello "si applicano solo all'inizio di ogni contenuto", poiché "man mano che i giocatori progrediscono, la sfida aumenta gradualmente e entrambe le esperienze diventano sempre più impegnative." Oyama ha persino rivelato che "i giocatori sono liberi di sfidarli anche sotto il livello raccomandato" semplicemente visitando Brant nella taverna di Vernworth, Anche se questi sono punti di riferimento che renderanno ogni area più gestibile.

Per quanto riguarda la Modalità Difficile, Oyama ha dato un anticipo su quando avremo ulteriori informazioni sulla modalità, esprimendo: "Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti riguardanti i dettagli della Modalità Difficile e la sua finestra di rilascio."