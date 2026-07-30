Capcom stima che il 95% delle vendite dei giochi sarà digitale entro un anno

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Sebbene ci siano molte ragioni per indignarsi per la decisione di PlayStation di smettere di produrre dischi fisici per i nuovi giochi PlayStation dopo il 2028, questa scelta arriva seguendo una tendenza dei consumatori molto, molto chiara. I fan stanno acquistando un numero crescente di giochi digitali, senza dubbio per la comodità associata al mezzo, molti in realtà fisici sono solo una frazione di quello che erano una volta.

Ciò è confermato da Capcom, che in un recente rapporto finanziario ha rivelato che le vendite complessive dei giochi sono ora più del 93% digitali. Questo è in gran parte favorito dalla piattaforma PC, che ormai è quasi interamente digitale, ma anche i dati delle console favoriscono significativamente il mezzo digitale.

Anche Capcom prevede che questa tendenza continui, con aspettative che i giochi digitali copriranno circa il 95% di tutte le vendite entro il prossimo anno, cosa che si aggraverà ulteriormente quando PlayStation diventerà una piattaforma completamente digitale.

L'unica altra avvertenza da notare è che Capcom considera le uscite delle Carte Chiave di Gioco per Switch 2 come una vendita digitale e non fisica, quindi sebbene ci sia un elemento fisico nel medium, Capcom non si classifica accanto a cartucce e dischi puri.

Tuttavia, così com'è, l'ultimo trimestre di Capcom ha registrato il 93,3% di vendite digitali, con il restante 6,7% probabilmente tutto su console.