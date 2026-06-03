Cape Fear (2026)

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Potresti essere un po' stanco della storia Cape Fear a questo punto, dato che è già stata raccontata in modo teatrale due volte in passato, oltre al fatto che il materiale originale è un libro molto conosciuto chiamato The Executioners. È per questo motivo che la decisione di Apple TV di rifare Cape Fear è una scelta un po' strana ma anche estremamente coinvolgente, dato che in questa versione stiamo ottenendo qualcosa di completamente unico rispetto a quanto c'era prima. Non si tratta di un progetto di lungometraggio compatto, ma stiamo parlando di 10 episodi televisivi che superano facilmente le nove ore di durata, tutto sommato, il che significa che, anche se conosci gli eventi di Cape Fear, non sono mai stati davvero presentati o esplorati in questa profondità sullo schermo.

E subito qui troviamo la domanda più grande e forse il punto di blocco di tutta la serie. Riuscirà Cape Fear di Apple TV a mantenere la pressione intensa e la natura thriller di cui questa storia ha bisogno per un periodo così lungo? Riuscirà a tenerti con il fiato sospeso, a farti continuare a chiederti cosa sta e cosa non accade realmente, lo sviluppo del suo personaggio può essere effettivamente allungato su un tempo così lungo? La risposta è un po' più complessa di un semplice sì o no, dato che Cape Fear ha alcuni dei migliori episodi televisivi che abbia visto quest'anno, ma anche alcuni più stagnanti, portando infine a una serie con vette eccezionali e bassi mediocre.

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L'episodio d'apertura di Cape Fear è un thriller televisivo straordinario. Stabilisce rapidamente le basi e introduce un cast versatile di personaggi, toccando le loro motivazioni e ciò che li lega insieme senza alcun dettaglio. Il tutto questo mentre stuzzica e prepara costantemente la scena per l'uomo del momento, Max Cady, l'antagonista interpretato da Javier Bardem, che viene progressivamente rivelato allo spettatore, quasi come lo Xenomorfo di Alien, con un'aura misteriosa e una decisione creativa di non mostrare mai il volto del personaggio o vederlo pronunciare una battuta fino alle fasi finali del primo episodio. È una televisione davvero avvincente che crea il precedente per una serie TV che potrebbe essere una delle migliori in assoluto, ma forse questa apertura fantastica avviene anche a costo di alzare un po' troppo le aspettative.

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I successivi episodi continuano a svelare la narrazione, ma in un modo in cui la pressione, l'emozione, persino il fattore paura sono quasi inesistenti. Ciò che Cape Fear ha realizzato così brillantemente nella prima ora viene quasi messo da parte a un dramma più tradizionale e basilare, dove i barlumi di speranza (o meglio oscurità) provengono ancora dal Cady di Bardem e da come lui tormenta o meno continuamente la famiglia Bowden, inclusa Anna di Amy Adams, Tom di Patrick Wilson, Natalie di Lily Collias, e Luke di Max Mattern. Ancora una volta, i pochi episodi successivi non sono una cattiva televisione, ma non sono all'altezza dell'episodio d'apertura che ti farà rizzare i capelli e farà sentire un brivido scomodo lungo la schiena.

Ma poi le cose riprendono e ci viene offerto una serie di episodi in cui la natura thriller e persino le sfumature horror sono al centro della scena, con le torture di Cady e il modo in cui usa un cast più ampio per rendere la vita dei Bowden un inferno che si rivelano modi incredibilmente eccezionali per mettere a disagio lo spettatore, anche se si inizia a percepire che sotto la superficie ci siano morali più discutibili che circondano ciò che altrimenti è perfetto e onorevole Banda Bowden. Malia Pyles, per esempio, offre una performance straordinaria nei panni di una giovane donna tormentata che, senza dubbio, lascerà un'impressione...

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Il punto è che Cape Fear ha qualche problema di ritmo all'inizio. Non è una passeggiata e non riesce a mantenere gli ottimi alti che può raggiungere, cosa che non sarebbe un problema così grave se i bassi richiedessero meno tempo. Così com'è, verso l'inizio della stagione, ci sono interi episodi in cui si inizia a perdere un po' di interesse nonostante l'eccellente abilità recitativa di questo cast di alto livello, con il trio principale Bardem, Adams e Wilson che prospera ogni volta che sono sullo schermo.

Ma nonostante questi errori, il resto di Cape Fear è una televisione davvero fantastica, e il creatore Nick Antosca ha fatto un lavoro encomiabile nel prendere un materiale originale che prima si limitava ad adattamenti di due ore e prolungarlo per oltre quattro volte la durata. Avrebbe beneficiato di essere un paio d'ore più breve, magari riducendo il totale degli episodi a otto? Senza dubbio. Ma allo stesso tempo, mentre la storia prende ritmo, la pressione e la tensione diventano così travolgenti da essere quasi soffocanti, lasciando lo spettatore incontrollabilmente frustrato dagli eventi che si svolgono davanti ai suoi occhi. La tecnica di Cady per tormentare i Bowden diventa così contorta e ovvia, eppure sembra che la maggior parte dei personaggi secondari sia ignara, e questo fa sì che te, spettatore, sia così coinvolto e a disagio nel vederlo accadere in tempo reale, un'emozione che si aggrava quando i Bowden iniziano a scattare e prendere decisioni avventate e discutibili che li mettono ancora più a rischio. È affascinante le emozioni che questa serie può suscitare, con un esempio recente e simile di tale narrazione contorta che è Severance.

Quindi, di nuovo, forse avrebbe bisogno di essere più breve e avere un po' meno di soffusità all'inizio, ma considerando molte delle sciocchezze che oggi vengono diffuse e chiamate intrattenimento, Cape Fear è senza dubbio un successo e un altro successo per Apple TV e il suo eccezionale portafoglio televisivo. Non rimarrai deluso da questa serie thriller.