Capo della strategia Xbox: Gears of War: E-Day è solo l'inizio dei giochi esclusivi Xbox

HQ

Anche se in precedenza ci sono state voci, è stata ovviamente una grande notizia quando è stato annunciato durante l'Xbox Games Showcase che Gears of War: E-Day sarebbe stato un titolo esclusivo, ma il fatto è che non è l'unico, dato che anche il gioco di ruolo di Inxile, Clockwork Revolution, è stato confermato come un'esclusiva Xbox.

A quanto pare, confermare esattamente due partite era molto importante. Matthew Ball, Head of Strategy, di Xbox spiega questo in un'intervista con Christopher Dring, fondatore di The Game Business (trascrizione via Resetera):

"Avremmo potuto annunciare che Clockwork sarebbe stato esclusivo più avanti a fine anno, quando ci avvicinavamo sempre di più al 25° anniversario. Avremmo potuto iniziare il 2027 parlando di questo come un'esclusiva. Per noi era importante includere due titoli affinché la gente capisse che non si trattava di un caso isolato. Non era commemorativo. Non stavamo dicendo: 'È il nostro 25° anniversario, è il 20° anniversario di Gears, torniamo su Xbox, ecco un'esclusiva.' "

Invece, spiega, questo dovrebbe essere visto come l'inizio di qualcosa di completamente nuovo. D'ora in poi saranno disponibili giochi esclusivi, e c'è una strategia dettagliata in atto:

"Questo è l'inizio di un programma. E i giocatori possono aspettarsi un pipeline affidabile che convalidi il loro investimento storico nella piattaforma Xbox, li mantenga come giocatori Xbox in futuro, e tutti nel settore comprendono che le esclusive sono importanti per la crescita e il branding di quella piattaforma."

Ball aggiunge anche che oggi molte cose possono sembrare poco chiare, ma esiste una politica affinché il team Xbox saprà quali giochi saranno esclusivi Xbox, e l'obiettivo è che questo sia molto più chiaro per tutti in futuro:

"Sappiamo quali dovranno essere. Sappiamo come prenderemo queste decisioni. Sappiamo come verremo valutati rispetto a queste decisioni. Ma ciò che conta lì è che quel quadro deve essere esterno, prima o poi."

Microsoft dovrebbe partecipare alla Gamescom ad agosto e terrà un proprio evento in occasione del 25° anniversario di Xbox a novembre, sperando di saperne di più allora.

<social>https://xcancel.com/geoffkeighley/status/2064032381791858748</social>