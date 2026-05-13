Capo PlayStation: "Noi come industria dovremmo essere super ottimisti su dove stiamo andando"

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È stata una generazione di console molto insolita. Tutto è iniziato nel mezzo della pandemia, proprio quando i giochi live service erano al loro massimo splendore. Da allora, i licenziamenti sono stati dilaganti, mentre i grandi progetti di servizi live hanno consumato così tante risorse dell'industria che le uscite di giochi AAA sono state rare. A peggiorare le cose, molti progetti importanti sono stati cancellati relativamente vicino all'uscita, e quelli che sono effettivamente stati pubblicati sono, sorprendentemente spesso, falliti senza pietà.

Questo ha fatto sembrare il mondo dei videogiochi un posto cupo per anni. Ma l'anno scorso, è successo qualcosa con titoli AAA best-seller come Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong e Arc Raiders - e con Grand Theft Auto VI alle porte, le cose sembrano migliorare.

E a quanto pare, è più di una semplice sensazione. Il responsabile dell'editoria di terze parti di PlayStation, Christian Svensson (sì, l'ex capo di Capcom USA), ora dice a The Game Business che non c'è motivo di preoccuparsi. Sa cosa sta per arrivare, e crede che l'industria sia sulla strada del ritorno:

"Sono in una posizione incredibilmente privilegiata di avere una visibilità straordinaria su cosa saranno i giochi nei prossimi 3, 4, 5 anni. Non riesco letteralmente a spiegarti... L'anno scorso è stato un anno straordinario per i giochi. Quest'anno sarà ancora meglio. L'anno prossimo sarà ancora meglio. La traiettoria dei contenuti è incredibilmente positiva. E noi come settore dovremmo essere super ottimisti su dove stiamo andando nonostante i venti contrari."

Svensson aggiunge che sia PlayStation che i loro partner stanno attualmente prendendo diverse decisioni davvero positive che influenzeranno il mercato per molti anni a venire, e non pensa ci sia motivo di preoccuparsi. Al contrario:

"Quello di cui sappiamo che altri editori o sviluppatori non possono parlare è che, se pensi a un ciclo di prodotto di due anni nella fascia bassa, cinque sei anni nella fascia alta, le decisioni che stiamo prendendo ora influenzeranno dove saremo tra cinque o sei anni. Ovviamente le decisioni che stiamo prendendo ora tengono conto di dove siamo in questo momento, giusto? E anticipare dove saremo nei prossimi pai. Per quanto mi riguarda, non ci sono tempi difficili per il settore in futuro. I nostri partner stanno prendendo decisioni molto intelligenti. Le piattaforme stanno prendendo decisioni molto intelligenti. Sii più a tuo agio di quanto pensi di dover essere."

Il prossimo anno, sia PlayStation 6 che Xbox Helix dovrebbero essere lanciati, e ci sono anche voci che Nintendo rilascerà un nuovo Mario 3D nel 2027. E per quanto riguarda ciò che accadrà dopo, possiamo solo speculare, ma a quanto pare c'è motivo di sperare che gli anni bui siano ormai alle nostre spalle.