Capo Verde: come possono diventare la sorpresa della Coppa del Mondo e qualificarsi per gli ottavi di finale

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Capo Verde è diventato uno dei punti di spicco della Coppa del Mondo FIFA 2026: il terzo paese più piccolo nella storia della Coppa del Mondo, dopo Curaçao (che ha anche ottenuto il suo primo punto in Coppa del Mondo lo scorso weekend) e l'Islanda nel 2018, questo arcipelago africano, con circa 500.000 abitanti, rimane imbattuto dopo due partite e ha serie possibilità di qualificarsi per gli ottavi di finale.

Il pareggio per 2-2 contro l'Uruguay li lascia terzi nel Gruppo H, con 2 punti, uguali all'Uruguay, e a un punto dall'Arabia Saudita. Capo Verde ha già superato le due squadre più difficili del girone (incluso il sorprendente pareggio 0-0 contro la Spagna nella partita d'esordio, con una prestazione eroica del portiere Vozinha, diventato una star su Instagram da un giorno all'altro), e affronterà l'Arabia Saudita sabato 27 giugno alle 14:00 CEST, 13:00 BST.

Se Capo Verde vince contro l'Arabia Saudita e la Spagna batte l'Uruguay nella partita giocata contemporaneamente, Capo Verde si qualificherà come seconda classificata e giocherebbe contro il leader del Gruppo J, che probabilmente sarà l'Argentina.

Tuttavia, poiché le otto migliori terze classificate si qualificano anche per i terzi finali, e Capo Verde ha due sorteggi (quindi una differenza reti di 0), ci sono ancora grandi possibilità che si qualifichi come una delle migliori terze classificate, anche se dovessero pareggiare contro l'Arabia Saudita e rimanere al terzo posto...