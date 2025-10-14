Capo Verde si qualifica per la prima volta per la Coppa del Mondo, il secondo paese più piccolo di sempre a farlo

HQ

Le qualificazioni ai Mondiali per le nazioni africane (CAF) terminano oggi e il Gruppo D è già stato deciso. Con 23 punti frutto di sette vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, Capo Verde si è assicurato per la prima volta la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 grazie alla leadership del girone, superando il Camerun, la squadra africana che si è qualificata per la Coppa del Mondo più volte, otto, e l'unica a sconfiggere il Brasile in una partita ufficiale alla Confederations Cup 2003 e alla Coppa del Mondo 2022.

I Blue Sharks, come viene soprannominata la loro nazionale, hanno sconfitto l'Eswatini 3-0 lunedì, costringendo il Camerun ai play-off. Dailon Rocha Livramento, Willy Semedo y Stopira hanno segnato i tre gol che hanno assicurato il primo posto, ma la vittoria chiave è stata per 1-0 contro il Camerun lo scorso settembre, anche con un gol di Livramento, attaccante della squadra portoghese Casa Pia.

Capo Verde, con solo 525.000 abitanti in dieci isole, ha ottenuto l'indipendenza dal Portogallo nel 1975. È diventato il secondo paese più piccolo in termini di popolazione a qualificarsi per una Coppa del Mondo, dopo che l'Islanda ha raggiunto la Coppa del Mondo 2018, e il più piccolo di sempre in termini di dimensioni, con 4.033 km2. Si uniscono alla Giordania e all'Uzbekistan come altri paesi che giocheranno la Coppa del Mondo per la prima volta nel 2026.

Con 48 squadre invece delle solite 32, la FIFA ha riservato nove posti per le nazioni africane invece delle solite cinque, il che ha aiutato più nazioni ad entrare nella prestigiosa competizione, ma ciò non ha portato alcun merito né gioia al risultato e alla festa che si è svolta successivamente all'Estádio Nacional de Cabo Verde a Praia, capitale di Capo Verde.