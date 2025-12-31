Capodanno LIVE: Segui il conto alla rovescia per il 2026 mentre si svolge in tutto il mondo | Aggiornamenti in diretta

HQ

Ciao e benvenuti alla copertura LIVE di Gamereactor delle celebrazioni di Capodanno in tutto il mondo con l'arrivo del 2026. Il primo luogo a dare il benvenuto al nuovo anno sarà Kiribati, nell'Oceano Pacifico centrale, alle 10:00 GMT / 11:00 CET. Da lì, i festeggiamenti si propagheranno attraverso i fusi orari per ben 26 ore, fino alle ultime celebrazioni che si terranno a Baker Island. Il nostro team ti porterà le migliori foto, video e aggiornamenti in diretta da ogni angolo del mondo. Restate con noi mentre diciamo addio al 2025 e diamo il benvenuto al 2026, un fuso orario alla volta.

Kiribati - 10:00 GMT / 11:00 CET

Le prime celebrazioni del 2026 si svolgono su Kiritimati, un atollo nella remota nazione pacifica di Kiribati, segnando l'inizio del nuovo anno alle 10:00 GMT / 11:00 CET. Kiritimati ospita circa 6.500 abitanti ed è parte dei 33 atolli di Kiribati, che insieme si estendono su più di 3,5 milioni di chilometri quadrati dell'Oceano Pacifico. Kiribati fece notizia negli anni '90 quando modificò i suoi orologi lungo la linea internazionale del data, così che tutte le isole condividessero la stessa data. Questo ha reso Kiritimati la prima isola al mondo ad accogliere il nuovo anno, titolo che detiene ancora oggi.

Nuova Zelanda - 11:00 GMT / 12:00 CET

La Nuova Zelanda ha segnato il secondo paese a conquistare il 2026, dopo Kiribati, con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato che ha illuminato lo skyline di Auckland. L'iconica Sky Tower della città, la struttura più alta del paese con i suoi 240 metri, è stata il fulcro dello spettacolo di cinque minuti, con 3.500 fuochi d'artificio lanciati da vari piani.

Folle di abitanti locali e visitatori si sono radunate per assistere a una delle prime grandi celebrazioni di Capodanno nel mondo. La manifestazione faceva parte delle tradizionali prime celebrazioni neozelandesi, dopo le Isole Chatham, che ospitano il Capodanno prima del resto del paese.

Eventi comunitari più piccoli in tutta l'Isola del Nord sono stati cancellati a causa dei temporali previsti, ma lo spettacolo della Sky Tower si è svolto, attirando l'attenzione internazionale mentre le prime grandi città del mondo hanno iniziato ad accogliere il 2026.

Gran parte della costa orientale australiana - 13:00 GMT / 14:00 CET

Sydney ha accolto il 2026 con i suoi iconici fuochi d'artificio di Capodanno, segnando l'occasione con un omaggio alle vittime della mortale sparatoria di Bondi avvenuta all'inizio di questo mese.

Un minuto di silenzio fu tenuto alle 23:00, con il Harbour Bridge illuminato di bianco e una menorah proiettata sui suoi piloni. L'esposizione includeva 40.000 effetti pirotecnici in tutto il porto della città, incluso il Teatro dell'Opera.

L'attacco a un evento di Hanukkah del 14 dicembre ha causato 15 morti e ha provocato un rafforzamento della sicurezza in tutta la città. Circa 3.000 agenti di polizia, alcuni armati, sono stati schierati per le celebrazioni.

"Dopo una tragica fine d'anno, speriamo che la notte di Capodanno offra un'opportunità per unirci e guardare con speranza a un 2026 pacifico", ha detto il sindaco Clover Moore. Il premier del New South Wales, Chris Minns, ha aggiunto che la città non si lascerà intimidire dal terrorismo.

Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone - 15:00 GMT / 16:00 CET

Alle 15:00 GMT / 16:00 CET, Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone hanno ufficialmente accolto il 2026, diventando gli ultimi paesi ad aderire alle celebrazioni globali del Capodanno.

In Giappone, preoccupazioni per la sicurezza hanno portato alla cancellazione del consueto evento di conto alla rovescia presso la vivace stazione di Shibuya a Tokyo, ma i residenti hanno trovato altri modi per celebrare l'occasione. Nel tempio Tokudai-ji, folle si radunavano per partecipare al tradizionale suono delle campane, accogliendo il nuovo anno con riflessione e speranza. Il Tempio Buddhista Zojoji ha anche attirato locali e visitatori desiderosi di celebrare l'inizio del 2026.

La Corea del Sud ha celebrato il nuovo anno con una cerimonia di suono delle campane e del conto alla rovescia presso lo storico Padiglione Bosingak, nel centro di Seoul, dove i festaioli si sono radunati nonostante il freddo. Nel frattempo, la Corea del Nord ha dato il benvenuto al 2026 con uno spettacolo pirotecnico in Piazza Kim Il Sung a Pyongyang, continuando una tradizione di lunga data nella capitale.

Taiwan, Hong Kong e Cina - 16:00 GMT / 17:00 CET

Alle 16:00 GMT / 17:00 CET, Taiwan, Hong Kong e Cina hanno accolto l'inizio del 2026. Negli ultimi 12 mesi si sono visti continue tensioni tra Pechino e Taipei, con manovre militari, dispute diplomatiche e crescente incertezza che hanno plasmato le relazioni tra le due parti dello Stretto.

L'ultimo esempio: Taiwan in massima allerta mentre le navi cinesi si ritirano dopo esercitazioni di massa. Nel frattempo, Hong Kong ha affrontato le proprie lotte interne, bilanciando ordine pubblico, controllo politico e disagio sociale sotto l'autorità di Pechino.

Per un breve momento, però, il girare del calendario offrì una pausa. All'inizio del 2026, le celebrazioni hanno permesso alle persone di tutta la regione di mettere da parte divisioni e ansie, anche se solo temporaneamente. Per alcune riprese video, guarda i video qui sotto.

Thailandia - 17:00 GMT / 18:00 CET

India e Sri Lanka - 18:30 GMT / 19:30 CET

Russia (Mosca) - 21:00 GMT / 22:00 CET

Ucraina - 22:00 GMT / 23:00 CET

Germania, Francia, Spagna, Svizzera e Italia - 23:00 GMT / 00:00 CET

Regno Unito, Ghana e Portogallo - 00:00 GMT / 01:00 CET

Brasile e Argentina - 03:00 GMT / 04:00 CET

La costa orientale degli Stati Uniti - 05:00 GMT / 06:00 CET