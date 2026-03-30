Capsula del tempo di GTA IV: la scoperta del mercatino del garage diventa un vero tesoro per i fan
Per la prima volta in 18 anni, possiamo sperimentare missioni cancellate, cutscene, minigiochi e altri asset di Grand Theft Auto IV.
C'è stato molto clamore su Grand Theft Auto durante il weekend, ma non sul sesto gioco in arrivo, bensì sulle avventure di Niko Bellic in Grand Theft Auto IV. A un mercatino di bagagliaio a Edimburgo, qualcuno è riuscito a ottenere una scoperta spettacolare per soli £5.
Quella persona ha comprato un kit di sviluppo per Xbox 360, etichettato con un adesivo Rockstar North, e sul suo hard disk ha trovato contenuti del gioco che, per un motivo o per un altro, non sono stati inclusi nella versione finale. Sui forum GTA, le persone stanno lavorando intensamente per recuperare tutti i dati trovati, cosa che a quanto pare non è il compito più facile.
Detto ciò, hanno già scoperto una cutscene eliminata, un minigioco di zombie scartato e un sacco di altri asset che non sono finiti nel gioco finale. Puoi vedere gran parte di questo nel video qui sotto, che è ovviamente molto interessante per chiunque voglia saperne di più su questo classico Rockstar e sullo sviluppo di videogiochi in generale.
A che punto si posiziona Grand Theft Auto IV nella tua lista dei migliori giochi GTA?