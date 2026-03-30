Capsula del tempo di GTA IV: la scoperta del mercatino del garage diventa un vero tesoro per i fan

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C'è stato molto clamore su Grand Theft Auto durante il weekend, ma non sul sesto gioco in arrivo, bensì sulle avventure di Niko Bellic in Grand Theft Auto IV. A un mercatino di bagagliaio a Edimburgo, qualcuno è riuscito a ottenere una scoperta spettacolare per soli £5.

Quella persona ha comprato un kit di sviluppo per Xbox 360, etichettato con un adesivo Rockstar North, e sul suo hard disk ha trovato contenuti del gioco che, per un motivo o per un altro, non sono stati inclusi nella versione finale. Sui forum GTA, le persone stanno lavorando intensamente per recuperare tutti i dati trovati, cosa che a quanto pare non è il compito più facile.

Detto ciò, hanno già scoperto una cutscene eliminata, un minigioco di zombie scartato e un sacco di altri asset che non sono finiti nel gioco finale. Puoi vedere gran parte di questo nel video qui sotto, che è ovviamente molto interessante per chiunque voglia saperne di più su questo classico Rockstar e sullo sviluppo di videogiochi in generale.

A che punto si posiziona Grand Theft Auto IV nella tua lista dei migliori giochi GTA?