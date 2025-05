Captain America: Brave New World sbarcherà su Disney+ a fine maggio

HQ

Mentre molti sembrano essere d'accordo sul fatto che Thunderbolts* /The New Avengers sia stato un ritorno alla forma piuttosto forte per Marvel Studios, questa opinione non è stata realmente condivisa per Captain America: Brave New World. Il film d'azione che è stato presentato in anteprima nei cinema a febbraio ha debuttato con un'accoglienza mediocre e vendite di biglietti che, sebbene abbastanza forte da catapultare il film a oltre $ 400 milioni in tutto il mondo (abbastanza per renderlo il terzo film più grande dell'anno), è ancora molto lontano da ciò cheMarvel una volta ha raggiunto una volta.

Potresti quindi presumere che molti debbano ancora vedere la vera avventura di debutto di Anthony Mackie come il prossimo Captain America, e se questo include te, la buona notizia è che il film farà presto il suo arrivo su Disney+.

Ci è stato detto che il 28 maggio il film arriverà sullo streamer, consentendo ai fan di vivere l'avventura diCap e del nuovoFalcon, che include la battaglia contro il ThaddeusRed Hulk Ross di Harrison Ford, ilSidewinder di Giancarlo Esposito e ilLeader di Tim Blake Nelson.

