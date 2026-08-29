Captain Tsubasa 2 si concentra meno sul realismo e più sulla pura gioia del calcio

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Oggi risegna l'uscita di Captain Tsubasa 2: World Fighters, e come previsto, Bandai Namco ha pubblicato un trailer di lancio. Questo dura poco più di tre minuti, rendendolo un po' più sostanzioso rispetto ai trailer tipici, e offre una buona panoramica di questo gioco di calcio piuttosto unico.

Come al solito, la storia segue Tsubasa, ma incontreremo altri 109 personaggi giocabili provenienti da 22 diverse squadre nazionali - sia nuovi che già apparsi nel manga. Le fondamenta ispirate all'arcade dell'originale sono state lodate e il gioco ha venduto inaspettatamente bene, quindi possiamo aspettarci ancora dello stesso tipo di gameplay questa volta.

Questo significa essenzialmente meno realismo e più attenzione a riprese divertenti e super. Se ti perdi la Coppa del Mondo di quest'estate e vuoi qualcosa di leggero per passare il tempo, dai un'occhiata al video qui sotto per vedere se potrebbe fare al caso tuo.