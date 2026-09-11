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C'è un genere che penso sia troppo sottorappresentato nel gaming. Sono giochi basati su anime sportivi, il che dovrebbe essere una scelta ovvia. I personaggi ci sono già, insieme a tutte le storie passate, come dovrebbe essere il gameplay e, non da ultimo, la grafica. Kuroko no Basket, Haikyuu!! (che, ammettiamolo, ha giochi per mobile), e Hajime no Ippo (anch'essi giochi per mobile; l'ultima uscita per console risale a dodici anni fa) dovrebbero essere tra questi. Invece, sono due serie di football a sventolare la bandiera: Inazuma Eleven e Captain Tsubasa.

Ha un aspetto assolutamente delizioso.

Poche serie sono così iconiche nell'ambito degli anime sportivi - e in generale - come Captain Tsubasa. La serie è nata come manga nel 1981, seguita dall'anime due anni dopo. Inoltre, i videogiochi risalgono al 1988, al Famicom, un gioco che, tra l'altro, è stato poi rilasciato in Occidente come Tecmo Cup Football Game nel 1992, anche se senza la licenza di Captain Tsubasa. Arrivando ai giorni nostri, è stato pubblicato l'ultimo gioco della serie. Come suggerisce il nome - con il numero due che lo segue - Captain Tsubasa 2: World Fighters è un sequel di Captain Tsubasa: Rise of New Champions del 2020.

La storia si basa sull'arco narrativo "Battle of World Youth" del manga, che riprende subito dopo la conclusione della serie originale. Dopo i suoi successi nella Coppa del Mondo U16 nel primo gioco, Tsubasa si è trasferito in Brasile per diventare professionista e affinare le sue abilità calcistiche. Qui inizia anche la campagna principale del gioco. Ci viene presentato la sua squadra, São Paulo, dove ora gioca per la prima squadra - sono passati quattro anni dagli eventi del primo gioco. Il nostro personaggio creato dai giocatori, anch'egli arrivato dal Giappone, ha la sua occasione nella squadra U20 dopo un infortunio a un altro giocatore. Segue una tipica storia manga/anime giapponese, incentrata sul potere dell'amicizia e con alcuni avversari misteriosi che hanno un passato tragico o il cui comportamento nessuno comprende davvero. "Perché diavolo stanno facendo questo?"

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Dopo aver dominato la lega giovanile, il nostro protagonista e Tsubasa vengono selezionati per la nazionale giapponese U20 per competere per l'oro in un torneo nazionale. I loro avversari, ovviamente, includono molti dei giocatori brasiliani che abbiamo conosciuto all'inizio della storia. La storia è divisa in diversi capitoli, con ogni partita che costituisce la parte principale di ogni capitolo. Ci sono anche storie secondarie in ogni capitolo, ma queste consistono principalmente nella lettura di molti testi per seguire gli eventi che si svolgono insieme alle attività dei personaggi principali. Se sei il tipo di persona che ama sfruttare il più possibile tutto ciò che accade, è qualcosa che puoi fare, ma non c'è alcun obbligo di giocare ai contenuti secondari.

Poiché il gioco si basa su un manga e un anime esistenti, non sorprende che la modalità storia sia molto ricca di testo. Questo è intervallato principalmente da immagini fisse o brevi animazioni piuttosto che da lunghe cutscene, il che lo fa sembrare più un libro o una rivista che un film. La grafica è splendida e simile a quella che abbiamo visto nella serie.

Ci sono parecchie mosse speciali tra cui scegliere, ma le partite possono facilmente trasformarsi in un caos di placcaggi.

Quindi vedo la forte attenzione alla storia sia come un aspetto positivo che negativo. Per chi è fan della serie, è come una sorpresa da sabato, ma mi chiedo quanto sia interessante per chi non conosce già la serie o forse ne ha visto solo un po'. È qui che il gameplay dovrebbe entrare in gioco e chiarire ogni dubbio. Ma è davvero così? Beh, non ne sono così sicuro. C'è ovviamente quell'elemento "esagerato" che ci si aspetterebbe, con attacchi speciali grandiosi e placcaggi scivolati che fanno scivolare i difensori a metà campo. Questo è un gioco arcade, e non ha paura di mostrarlo.

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Allo stesso tempo, sento che non succede tanto quanto in Inazuma Eleven: Victory Road dello scorso anno. Anche se quel gioco è un'azione senza sosta - principalmente grazie all'area di gioco più piccola - con attacchi speciali a sinistra, destra e centro e una miriade di tipi diversi di tiri, palleggio, placcaggi e parate, World Fighters sembra più una festa di placcaggi scivolati, specialmente contro squadre controllate dal computer. Corri con la palla, vieni infilato. L'avversario corre con la palla, viene spinto dentro. Il fatto è che i placcaggi scivolosi hanno una distanza molto lunga, quindi puoi placcare giocatori facilmente a 20 metri di distanza. Certo, puoi aggirare questo problema con qualche dribbling interessante seguito da un tiro ancora più bello, ma per me non c'è abbastanza azione per questo tipo di gioco, soprattutto perché molte sequenze di gioco sembrano troppo lunghe.

La storia è suddivisa in capitoli che seguono il Campionato Giovanile Brasiliano e un Campionato Internazionale Under-20.

Purtroppo, non ci sono molte modalità di gioco una volta che hai imparato come funziona tutto. Oltre alla modalità storia, ci sono partite standard - sia online che offline - oltre a una modalità allenamento. Tutto qui. Nessuna modalità torneo o altro, solo partite singole. In confronto, Inazuma Eleven: Victory Road aveva una lunga modalità storia e un'altra modalità di gioco in cui potevi giocare tutte le partite dell'intera serie, complete delle loro storie di accompagnamento. C'era anche un piccolo elemento di costruzione della città, diverse modalità online e altro ancora. Captain Tsubasa 2 sembra molto carente sotto questo aspetto.

La storia è brillante, soprattutto se sei già un fan della serie Captain Tsubasa.

Captain Tsubasa 2: World Fighters è un buon gioco con una grafica che non deluderà nessun fan di Tsubasa e con un bellissimo, seppur ripetitivo, calcio arcade ambientato in una storia eccellente. Purtroppo, però, sento che vorrei godermi il gioco più di quanto faccia in realtà. La mancanza di contenuti e il fatto che diventi rapidamente ripetitivo in campo significano che non dedicherò nemmeno lontanamente tante ore come ho fatto con Inazuma Eleven: Victory Road.