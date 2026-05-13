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Captain Tsubasa 2: World Fighters

Captain Tsubasa 2: World Fighters lancio a fine agosto

Preparati a giocare a uno stile di calcio molto giapponese, molto diverso da quello a cui probabilmente sei abituato.

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Captain Tsubasa: Rise of New Champions, che ovviamente si basa sul manga e anime di Captain Tsubasa, è diventato inaspettatamente un enorme successo mondiale quando è stato rilasciato per PC, PlayStation 4 e Switch nel 2020. E come spesso accade dopo un successo simile, un sequel è in arrivo.

Anche se ci è voluto un po' più tempo del previsto, Captain Tsubasa 2: World Fighters è stato annunciato tre mesi fa. Tsubasa è, ovviamente, pronto a ricominciare a calciare la palla, e questa volta sarà affiancato da altri 109 personaggi giocabili provenienti da 22 diverse squadre nazionali - sia nuove che già apparse nel manga.

Bandai Namco ha ora annunciato che sarà rilasciato il 28 agosto per PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X in tre diverse edizioni:

Le tre edizioni


Edizione Standard ($59,99 / £54,99 / €69,99 / ¥8.470)

  • Una copia del gioco

Edizione Deluxe ($79,99 / £74,99 / €89,99 / ¥11.330)


  • Una copia del gioco

  • Season Pass (Sei personaggi giocabili e oggetti personalizzabili, incluse le uniformi)

  • Bonus Season Pass (Personalizzazione Palla: Black Ball)

Ultimate Edition ($89,99 / £84,99 / €99,99 / ¥ 12.430)


  • Una copia del gioco

  • Season Pass (Sei personaggi giocabili e oggetti personalizzabili, incluse le uniformi)

  • Bonus Season Pass (Personalizzazione Palla: Black Ball)

  • Cinque divise alternative

  • Tre personalizzazioni alternative delle palle

  • Celebrazioni a due gol

  • Due temi del menu principale

  • Due carte mosse potenti da sblocco anticipato

Ci sono anche bonus per il preordino e, se lo accetti, riceverai il set di maglia della Nazionale Giapponese e Mondiale Giovanile 2026, lo sblocco anticipato della squadra (squadra giovanile brasiliana) e l'accesso anticipato alla musica di sottofondo.

Dai un'occhiata a un nuovo trailer della storia qui sotto per questo, per usare un eufemismo, un gioco di calcio unico.

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Captain Tsubasa 2: World Fighters

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