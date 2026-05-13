Captain Tsubasa 2: World Fighters lancio a fine agosto

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Captain Tsubasa: Rise of New Champions, che ovviamente si basa sul manga e anime di Captain Tsubasa, è diventato inaspettatamente un enorme successo mondiale quando è stato rilasciato per PC, PlayStation 4 e Switch nel 2020. E come spesso accade dopo un successo simile, un sequel è in arrivo.

Anche se ci è voluto un po' più tempo del previsto, Captain Tsubasa 2: World Fighters è stato annunciato tre mesi fa. Tsubasa è, ovviamente, pronto a ricominciare a calciare la palla, e questa volta sarà affiancato da altri 109 personaggi giocabili provenienti da 22 diverse squadre nazionali - sia nuove che già apparse nel manga.

Bandai Namco ha ora annunciato che sarà rilasciato il 28 agosto per PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X in tre diverse edizioni:

Le tre edizioni



Una copia del gioco



($59,99 / £54,99 / €69,99 / ¥8.470)

Edizione Deluxe ($79,99 / £74,99 / €89,99 / ¥11.330)





Una copia del gioco



Season Pass (Sei personaggi giocabili e oggetti personalizzabili, incluse le uniformi)



Bonus Season Pass (Personalizzazione Palla: Black Ball)



Ultimate Edition ($89,99 / £84,99 / €99,99 / ¥ 12.430)





Una copia del gioco



Season Pass (Sei personaggi giocabili e oggetti personalizzabili, incluse le uniformi)



Bonus Season Pass (Personalizzazione Palla: Black Ball)



Cinque divise alternative



Tre personalizzazioni alternative delle palle



Celebrazioni a due gol



Due temi del menu principale



Due carte mosse potenti da sblocco anticipato



Ci sono anche bonus per il preordino e, se lo accetti, riceverai il set di maglia della Nazionale Giapponese e Mondiale Giovanile 2026, lo sblocco anticipato della squadra (squadra giovanile brasiliana) e l'accesso anticipato alla musica di sottofondo.

Dai un'occhiata a un nuovo trailer della storia qui sotto per questo, per usare un eufemismo, un gioco di calcio unico.