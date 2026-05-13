Captain Tsubasa 2: World Fighters lancio a fine agosto
Preparati a giocare a uno stile di calcio molto giapponese, molto diverso da quello a cui probabilmente sei abituato.
Captain Tsubasa: Rise of New Champions, che ovviamente si basa sul manga e anime di Captain Tsubasa, è diventato inaspettatamente un enorme successo mondiale quando è stato rilasciato per PC, PlayStation 4 e Switch nel 2020. E come spesso accade dopo un successo simile, un sequel è in arrivo.
Anche se ci è voluto un po' più tempo del previsto, Captain Tsubasa 2: World Fighters è stato annunciato tre mesi fa. Tsubasa è, ovviamente, pronto a ricominciare a calciare la palla, e questa volta sarà affiancato da altri 109 personaggi giocabili provenienti da 22 diverse squadre nazionali - sia nuove che già apparse nel manga.
Bandai Namco ha ora annunciato che sarà rilasciato il 28 agosto per PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X in tre diverse edizioni:
Le tre edizioni
Edizione Standard ($59,99 / £54,99 / €69,99 / ¥8.470)
- Una copia del gioco
Edizione Deluxe ($79,99 / £74,99 / €89,99 / ¥11.330)
- Una copia del gioco
- Season Pass (Sei personaggi giocabili e oggetti personalizzabili, incluse le uniformi)
- Bonus Season Pass (Personalizzazione Palla: Black Ball)
Ultimate Edition ($89,99 / £84,99 / €99,99 / ¥ 12.430)
- Una copia del gioco
- Season Pass (Sei personaggi giocabili e oggetti personalizzabili, incluse le uniformi)
- Bonus Season Pass (Personalizzazione Palla: Black Ball)
- Cinque divise alternative
- Tre personalizzazioni alternative delle palle
- Celebrazioni a due gol
- Due temi del menu principale
- Due carte mosse potenti da sblocco anticipato
Ci sono anche bonus per il preordino e, se lo accetti, riceverai il set di maglia della Nazionale Giapponese e Mondiale Giovanile 2026, lo sblocco anticipato della squadra (squadra giovanile brasiliana) e l'accesso anticipato alla musica di sottofondo.
Dai un'occhiata a un nuovo trailer della storia qui sotto per questo, per usare un eufemismo, un gioco di calcio unico.