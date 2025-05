Carlo Ancelotti confermato ufficialmente l'allenatore della nazionale brasiliana

HQ

Dopo mesi di speculazioni, tutti i pezzi del puzzle sono ora al loro posto. Xabi Alonso ha detto addio al Bayer Leverkusen, ha firmato un contratto con il Real Madrid e Carlo Ancelotti realizzerà il suo sogno di allenare la nazionale brasiliana. Una grande sfida per uno degli allenatori di calcio più premiati di tutti i tempi, perché il Brasile, la squadra di calcio internazionale di maggior successo di tutti i tempi, ha faticato molto di recente, con il risultato più recente che è stato un 4-1 contro l'Argentina.

La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha dichiarato che si tratta di "un momento storico" che vedrà "riunire due icone: gli unici cinque volte campioni della Coppa del Mondo FIFA e un allenatore con un record ineguagliato nelle competizioni d'élite europee", e ha ringraziato il presidente del Real Madrid Florentino Pérez per aver facilitato l'uscita di Ancelotti durante il suo periodo di contratto, che sarebbe scaduto nel 2026, come nel caso di Xabi Alonso al Leverkusen.

"Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a rivendicare il posto più alto sul podio. È il più grande allenatore della storia e, ora, sta guidando la più grande nazionale del pianeta", ha dichiarato Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF.

Quando farà il suo debutto Carlo Ancelotti con il Brasile?

Ancelotti non perderà tempo e le sue prime due partite faranno parte delle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro Ecuador e Paraguay, il 6 giugno e l'11 giugno. Il Brasile era senza un allenatore da marzo, quando Doríval Júnior è stato esonerato.

L'allenatore più premiato nella storia del Real Madrid, con 15 trofei, aveva espresso per anni il suo desiderio di allenare la nazionale brasiliana, ma è entrato in conflitto con il suo desiderio di rimanere al Real Madrid. Il 65enne italiano sarà il primo allenatore straniero del Brasile in 111 anni di canarinha, ma se riuscirà a migliorare i risultati, non molte persone si lamenteranno. Il suo rapporto professionale con Vinícius Jr, Rodrygo ed Endrick del Real Madrid lo aiuterà.