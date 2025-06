Carlos Alcaraz accorcia le distanze con Jannik Sinner, quando potrà riprendersi il numero 1 del mondo? La distanza tra l'italiano e lo spagnolo è stata accorciata di 900 punti lunedì.

HQ I migliori tennisti del mondo guardano avanti a Wimbledon, che inizia la prossima settimana, il 30 giugno. Domenica scorsa abbiamo avuto le finali di due tornei ATP 500, Queen's Club a Londra e Halle in Germania, che hanno alterato la top 10 ATP. Mentre Jannik Sinner rimane il numero 1 del mondo, e continuerà ad esserlo dopo Wimbledon, la sua distanza da Carlos Alcaraz si è ridotta drasticamente negli ultimi mesi. Lunedì, la distanza è stata ridotta di 900 punti: Sinner ha perso 450 punti dopo la sua sconfitta al secondo turno ad Halle, e Alcaraz ne vince 450 dopo la sua vittoria a Londra. Sinner, che era in vantaggio di 4.820 punti su Alcaraz prima della squalifica di tre mesi dell'italiano, subito dopo gli Australian Open (all'epoca lo spagnolo era terzo dietro a Zverev), è ora 1.130 punti sopra Alcaraz: Sinner ha 10.430 punti, Alcaraz ha 9.300 punti. Zverev è molto indietro, con 6.500 punti. Se Alcaraz difendesse la maggior parte dei suoi punti a Wimbledon, la possibilità di Alcaraz di riconquistare il numero 1 sarebbe agli US Open. Anche se Sinner difende il suo Grande Slam negli Stati Uniti, l'italiano ha molti punti da difendere nella stagione sul cemento a fine estate e autunno, mentre Alcaraz ha molto da guadagnare in quei tornei dopo gli US Open. Janet McIntyre / Victor Velter (Shutterstock)