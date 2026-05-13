Carlos Alcaraz, A'ja Wilson e Kylian Mbappé sono protagonisti del primo numero sportivo globale di Vanity Fair

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L'ultimo numero di Vanity Fair ha sorpreso i lettori con una tripla copertina che vede protagonisti Carlos Alcaraz, A'ja Wilson e Kylian Mbappé, in quello che descrivono come il loro primo numero sportivo globale in assoluto. Tre delle stelle dello sport, note a livello internazionale, parlano di "influenza sportiva culturale, finanziaria e politica in un momento in cui è emersa come una delle poche forze ancora in grado di attirare l'attenzione globale e intergenerazionale".

Carlos Alcaraz, recentemente compiuto 23 anni, numero 2 del mondo nel tennis, attualmente infortunato, fa parte di una nuova era del tennis che molti descrivono come i "Big 2", un sostituto generazionale dei "Big 3". Con Novak Djokovic che invecchia e Nadal e Federer ormai ritirati da tempo, sono stati Alcaraz e Sinner a dominare lo sport, vincendo la maggior parte dei trofei maschili negli ultimi tre anni.

"Stiamo mostrando al mondo che possiamo essere in campo e dare il massimo, cercare di fare il massimo danno possibile all'altro mentre giochiamo, cercare di batterci a vicenda e poi, fuori dal campo, essere solo due ragazzi che vanno davvero d'accordo", ha detto Alcaraz riguardo al suo rapporto con Sinner, in un'intervista accompagnata da un servizio fotografico coperto su terra battuta che non è passato inosservato ai suoi fan...

A'ja Wilson, 29 anni, è considerata da molti la migliore giocatrice WNBA nella sua breve storia, con tre titoli WNBA (2022, 2023 e 2025) e quattro premi MVP. Recentemente, è diventata la prima giocatrice WNBA a ricevere un contratto pluriennale con un guadagno di oltre un milione di dollari a stagione, poiché la lega femminile di basket ha moltiplicato gli stipendi in tutti i settori (il tetto salariale della WNBA passa da 1,5 milioni nel 2025 a 7,5 milioni nel 2026).

Diverse giocatrici hanno ricevuto i primi contratti da un milione di dollari nella WNBA, ma Wilson è l'unica ad aver ricevuto un'offerta di più di un anno con quel salario, e passerà da 200.000 dollari nel 2025 a 1,4 milioni nel 2026, il massimo consentito dall'attuale accordo.

E anche Kylian Mbappé compare sulla copertina, con un tempismo sfavorevole, dato che l'attaccante francese di 27 anni viene criticato per la sua scarsa influenza al Real Madrid e per la percezione di una cattiva influenza nello spogliatoio, con il titolo di Vanity Fair che è "Kylian Mbappé segna tutti i gol e si prende tutta la critica".

Con l'avvicinarsi della Coppa del Mondo, una buona prestazione nella competizione, e forse un secondo trofeo, potrebbero cambiare la cattiva stampa intorno a Mbappé: "È difficile trovarsi in una situazione come la nostra, dove tutti si aspettano che facciamo miracoli. Ma i miracoli accadono solo in campo, non dobbiamo giocare la partita prima della partita", ha detto Mbappé.